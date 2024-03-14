За словами канцлера Німеччини, дуже важливо, що "в цей час ми об'єднуємося у "Веймарському трикутнику".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заперечує конфлікт із президентом Франції Еммануелем Макроном. Про це повідомляє BR24.

Зазначається, що свою заяву Шольц зробив напередодні зустрічі з Макроном та прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

"У нас з Еммануелем Макроном дуже хороші особисті стосунки, я б назвав їх дуже дружніми", - наголосив канцлер, підкресливши, що його "особливо" цікавить німецько-французька дружба.

Шольц наголосив, що найвища зустріч "Веймарського трикутника" у Берліні завтра, у п'ятницю, буде насамперед присвячена допомозі Україні.

"Добре, що в цей час ми об'єднуємося у "Веймарському трикутнику". ... Ми маємо зробити все можливе, щоб організувати якомога більшу підтримку України", - додав він.

Допомога ЄС Україні - останні новини

Напередодні Європейський Союз схвалив 5 мільярдів євро на 2024 рік для допомоги Україні. Відповідне рішення підтримав Комітет постійних представників у ЄС.

Верховний представник Євросоюзу з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель зазначив, що "послання чітке: ми підтримаємо Україну всіма можливими засобами для її перемоги".

Раніше УНІАН повідомляв, що Європарламент визначив долю конфіскованих російських активів. Документ, зокрема, передбачає, що російські активи, конфісковані через її агресивну війну, мають стати "внеском у відбудову України".

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