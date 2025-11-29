Повернення особливого емісара: зять Трампа працює над мирною угодою України та РФ, - FT

Джаред Кушнер бере участь у спробах просування мирної угоди між Росією та Україною, використовуючи свій досвід дипломатії та вплив у родині президента.

Зять та неофіційний помічник Дональда Трампа Джаред Кушнер повертається на дипломатичну арену, щоб просувати мирний план для України, пише Financial Times.

Минулої неділі в Женеві українські чиновники стали свідками незвичайного явища: делегат США Кушнер інтенсивно стукав по ноутбуку, працюючи над мирним планом для України.

Кушнер, який раніше очолював дипломатичні зусилля Трампа щодо нормалізації відносин арабських держав з Ізраїлем і недавно займався угодою між Ізраїлем та ХАМАС у Газі, тепер долучився до спроби припинити жорстоку війну Росії в Україні. За даними джерел, він працює поруч зі спеціальним посланцем Трампа Стівом Віткоффом над початковим проєктом тексту мирної угоди, який викликав занепокоєння європейських союзників через можливу близькість до позицій Росії.

Президент Трамп повідомив, що наступного тижня Віткофф може відвідати Кремль, щоб "фінально узгодити" мирний план, і Кушнер, ймовірно, буде задіяний у цьому процесі.

"Він розумник, і ми завжди запрошуємо Джареда, коли хочемо укласти угоду", – сказав Трамп.

Хоча Кушнер довго намагався триматися подалі від урядових справ після першого терміну Трампа, він погодився допомогти Віткоффу, надаючи поради та підтримку при складанні мирного плану. За словами американських чиновників, його досвід у дипломатії та здатність складати документи робить його важливим учасником переговорів.

Раніше Кушнер та Віткофф співпрацювали з російським чиновником Кирилом Дмитрієвим, головою суверенного фонду добробуту РФ, що викликало тривогу в європейських столицях. Їхній підхід відтворює модель мирного плану, який раніше працював у Газі, де 20-пунктова угода дозволила досягти нестійкого припинення вогню та звільнення заручників.

Колишні посадовці зазначають, що такий підхід Трампа, коли ключові питання довіряються вузькому колу близьких людей та родині, замінює офіційні механізми координації політики.

"Офіційного механізму координації політики більше не існує", – сказав колишній чиновник оборонного відомства США. "Все зводиться до політики та особистостей".

Мирний план Трампа - роль Кушнера

Як писала FT раніше, минулого місяця у Маямі-Біч відбулася закрита зустріч, яка може суттєво змінити підходи Вашингтона до війни Росії проти України. Учасниками таємних переговорів стали спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф та зять Джаред Кушнер та один з ключових емісарів Володимира Путіна Кирило Дмитрієв.

Кушнер, власник інвестиційного фонду Affinity Partners, мав би забезпечити американському бізнесу перевагу над європейським у майбутніх російських та арктичних проєктах з РФ.

