Операція Ізраїлю і США в Ірані: як відреагували світові лідери

Світові чиновники та лідери вкрай неоднозначно відреагували на удари Ізраїлю та США по Ірану в міру розширення конфронтації на Близькому Сході. Як пише Clash Report, реакції варіювалися від юридичних заперечень і дипломатичних закликів до попереджень про порушення суверенітету та регіональну ескалацію.

Реакція Європи

Глава зовнішньополітичного відомства Європейського союзу Кая Каллас назвала розвиток подій "небезпечним" і закликала до захисту цивільного населення та дотримання міжнародного права. ЄС також почав координувати виїзд консульств європейських громадян, відкликаючи з регіону некритичний персонал.

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що виправдання Ізраїлем превентивного удару "не відповідає міжнародному праву", додавши, що превентивні атаки вимагають "безпосередньої загрози".

Уряд Великої Британії заявив, що не хоче "подальшої ескалації" після ударів Ірану. При цьому наголошується, що британські військові не брали участі в ударах по Ірану. Однак у Британії відмовилися коментувати, чи американські війська використовували британські бази, такі як Дієго-Гарсія.

Міністерство закордонних справ України заявило, що підтримує іранський народ, підкресливши, що "причиною нинішніх подій є саме насильство і свавілля іранського режиму".

Що кажуть на Близькому Сході

Прем'єр-міністр Лівану Наваф Салам заявив: "Ми не допустимо, щоб хтось втягував країну в авантюри, що загрожують її безпеці та єдності", що свідчить про прагнення Бейрута уникнути втягнення в конфлікт.

Об'єднані Арабські Емірати засудили іранську ракетну відповідь як "небезпечну ескалацію" і заявили, що залишають за собою право на відповідні дії.

Бахрейн підтвердив, що іранські атаки були спрямовані на об'єкти і споруди, що було названо "кричущим порушенням" суверенітету, і охарактеризував їх як "зрадницькі атаки", що становлять пряму загрозу національній безпеці і безпеці жителів, повідомляє катарське інформаційне агентство.

Що кажуть у Росії

"Миротворець знову показав своє обличчя", – написав заступник голови Ради Безпеки Росії Дмитро Медведєв, стверджуючи, що переговори з Іраном були "операцією прикриття".

Пізніше Міністерство закордонних справ РФ опублікувало заяву, в якій заявило, що "безрозсудна збройна агресія США та Ізраїлю не спровокована" і зажадало "негайно повернути ситуацію навколо Ірану в русло політико-дипломатичного врегулювання".

"Небезпечна авантюра США та Ізраїлю стрімко наближає Близький Схід до гуманітарної, економічної та радіологічної катастроф", - йдеться в заяві.

У РФ також запевнили, що "готові сприяти пошуку мирних розв'язок на базі міжнародного права і балансу інтересів навколо Ірану".

Що кажуть у США

При цьому навіть серед соратників президента Дональда Трампа немає єдиної думки з цього питання. За даними NBC News, деякі республіканці висловлюють стурбованість з приводу відсутності дозволу Конгресу на військові дії на Близькому Сході.

Член палати представників від Республіканської партії Томас Массі назвав напад актом війни, "не санкціонованим Конгресом".

Однак сенатор-демократ Джон Феттерман заявив, що Трамп був "готовий зробити те, що правильно і необхідно для встановлення реального миру в регіоні". Його позицію підтримав і сенатор Ліндсі Грем, республіканець від Південної Кароліни.

"Бог благословить @POTUS за планування і тепер здійснення операції "Епічна лють", яка робить Америку більш безпечною і в кінцевому підсумку більш процвітаючою", – написав він.

Удари по Ірану – як це вплине на Україну

Удар по Ірану, ймовірно, викличе короткострокове зростання світових цін на нафту, зазначив паливний експерт Дмитро Леушкін. В Україні ж оптові ціни на паливо можуть зрости вже з початку тижня, а роздрібні - додатися близько 1 грн за літр протягом декількох днів.

А FT писало, що війна з Іраном може негативно вплинути на поставки ПВО Україні.

