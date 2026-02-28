'Величезна авантюра' Трампа: The Times оцінив, чим закінчиться атака США на Іран

Військова кампанія може тривати кілька тижнів.

Терпіння Дональда Трампа щодо дипломатії вичерпалося, і США розпочали великий військовий наступ на Іран. Але якщо США і союзники дійсно мають намір повалити керівництво Ірану, їм доведеться враховувати, що війна може бути довгою. Навіщо іранським лідерам йти на подальші поступки, наприклад, з ядерних або ракетних питань, якщо вони розуміють, що реальна проблема зараз полягає в самому виживанні їхнього режиму, пише The Times.

"Військові планувальники повинні виходити з того, що заяви про зміну режиму змусять Іран ескалувати ситуацію до межі своїх можливостей. Це може включати в себе спроби перекрити Ормузьку протоку, вузьке місце для значної частини світової торгівлі нафтою, ракетні удари по Ізраїлю або іншим союзникам США і прямі дії проти американських інтересів у всьому регіоні", - пише видання..

У США може не вистачити ресурсів

При цьому військова кампанія може тривати кілька тижнів, і питання полягає в тому, як довго США та Ізраїль зможуть продовжувати бомбардування:

"У Пентагоні явно є занепокоєння з цього приводу, оскільки витоки минулого тижня припускали, що якщо бомбардування триватиме більше десяти днів, запаси деяких ракет у США можуть почати вичерпуватися".

У найближчі дні Іран, ймовірно, почне ракетні атаки по Ізраїлю і американським базам на Близькому Сході. При цьому атаки на ці об'єкти, розташовані набагато ближче до Ірану, ніж Ізраїль, дозволять їм використовувати сотні пускових установок ракет малої дальності, які не були метою Ізраїлю в червні минулого року. Це викличе тривогу у правителів країн Перської затоки і ще більше ускладнить завдання Пентагону щодо захисту своїх союзників.

Особливе занепокоєння викликають ракети-перехоплювачі, які можуть бути використані для збивання боєголовок – від 20 до 30 відсотків американських запасів ракет SM-3 і наземних ракет Talon вже були витрачені під час обмінів ударами в 2024 і 2025 роках.

При цьому, якщо іранцям "пощастить" і вони вражатимуть ключові цілі в Ізраїлі або деінде, це підніме моральний дух прихильників режиму і додасть їм сміливості продовжувати війну.

Два сценарії розвитку подій

Якщо Іран вирішить боротися до останнього, Трампу, можливо, доведеться вибирати, чи слід ескалувати застосування сили, можливо, націлившись на нафтові об'єкти, щоб завдати шкоди економіці. Прихильники Хаменеї сподіваються, що в міру посилення тиску іранці згуртуються навколо прапора – як це певною мірою сталося під час торішньої боротьби з Ізраїлем.

Однак якщо опозиція вийде на вулиці, то у США все одно немає значних сил "на землі", щоб допомогти будь-якому повстанню іранської опозиції, зазначається в статті:

"Режим, ймовірно, все ще може розраховувати на мільйони прихильників... І будь-яка спроба Трампа в найближчі тижні покласти край цій ситуації через те, що вона стала занадто заплутаною або Пентагон стурбований невизначеним терміном кампанії, може в кінцевому підсумку призвести до зміцнення тієї самої системи, яку президент хотів би знищити".

Війна з Іраном - новини

Трамп заявив про початок масштабної бойової операції американських військ проти Ірану. Він зазначив, що метою операції є захист американського народу і усунення "неминучої загрози" з боку іранського режиму. В першу чергу, ліквідація ядерної загрози.

Також президент США звернувся до членів Корпусу вартових Ісламської революції, закликавши їх скласти зброю або "зіткнутися з неминучою смертю". У разі непротивлення він пообіцяв їм імунітет.

У відповідь Іран здійснив кілька хвиль атак по Ізраїлю у відповідь на атаку ЦАХАЛ на Тегеран і ряд інших міст країни. Також Іран завдає ударів по американських базах на Близькому Сході. Відомо про вибухи в Бахрейні та ОАЕ.

