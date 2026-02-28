Макрон закликав до термінового засідання Ради Безпеки ООН через ситуацію в Ірані

За словами президента, Франція готова залучити необхідні ресурси для захисту своїх найближчих партнерів.

Президент Франції Еммануель Макрон закликав до термінового засідання Ради Безпеки ООН, наголосивши, що спалах війни між США, Ізраїлем та Іраном має "серйозні наслідки" для міжнародного миру та безпеки. Про це пише Reuters.

Зазначається, що Макрон вже провів окремі переговори з лідерами Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Катару, Йорданії та президентом автономного регіону Курдистан.

За словами політика, Франція готова залучити необхідні ресурси для захисту своїх найближчих партнерів на їхнє прохання.

"Нинішня ескалація небезпечна для всіх. Вона повинна припинитися. Іранський режим повинен зрозуміти, що зараз у нього немає іншого вибору, крім як взяти участь у добросовісних переговорах, щоб припинити свої ядерні та балістичні ракетні програми, а також дії, що дестабілізують регіон. Це абсолютно необхідно для безпеки всіх на Близькому Сході. Іранський народ також повинен мати можливість вільно будувати своє майбутнє. Масові вбивства, скоєні ісламським режимом, дискредитують його і вимагають, щоб народ отримав право голосу. Чим швидше, тим краще", - наголосив Макрон.

Як писав УНІАН, 28 лютого Ізраїль атакував Іран. Під час операції ізраїльські військові розіслали загальнонаціональне повідомлення із закликом до громадян залишатися поблизу укриттів та інших захищених зон.

Водночас Іран вдарив по Ізраїлю залпами ракет. Як повідомило державне телебачення країни, Іран готується помститися Ізраїлю і "дати рішучу відповідь".

Своєю чергою колишній радник Пентагону з питань Близького Сходу Жасмін Ель-Гамаль висловилася про операцію США в Ірані. За її словами, такі дії є безпрецедентними. Вона вважає, що ця операція відрізняється від попередніх дій США.

Також видання Financial Times повідомляло, що війна з Іраном може негативно вплинути на постачання ППО Україні. Експерти наголошують, що Вашингтон міг би "легко" витратити "річний запас" критично важливих оборонних боєприпасів лише за один-два дні операцій.

"Зараз американські військові оцінюють ймовірність того, що відплата Ірану ускладнить постачання цих важливих боєприпасів, поки вони намагаються їх поповнити, що вплине не тільки на війну в Україні, але й на бойові плани Вашингтона щодо будь-якого можливого конфлікту з Китаєм або Росією", - додали у FT.

