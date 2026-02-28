Нейромережі зробили свою справу: дешеві смартфони можуть зникнути назавжди

Криза пам'яті виявиться набагато сильнішою за будь-які потрясіння, з якими індустрія стикалася раніше, включаючи пандемію і торгові тарифи.

Новий звіт аналітиків IDC, на який посилається TechRadar, прогнозує серйозні зміни на ринку смартфонів у 2026 році через глобальний дефіцит оперативної пам'яті (RAM).

Експерти відзначають, що ця криза виявиться набагато сильнішою за будь-які потрясіння, з якими індустрія стикалася раніше, включаючи пандемію і торгові тарифи. Згідно з прогнозами, обсяг поставок смартфонів на світовому ринку скоротиться на 13%, що стане найзначнішим падінням за 10 років.

Головною причиною спаду називається різке зростання попиту на пам'ять з боку інфраструктури штучного інтелекту і центрів обробки даних, які "поглинають" левову частку доступних чіпів. Через це виробникам смартфонів стає все складніше закуповувати достатні обсяги RAM за прийнятною ціною, що відбивається на кінцевій вартості і комплектації пристроїв

Як наслідок, більшість виробників вже почали переглядати свої продуктові лінії, погіршуючи деякі характеристики або зовсім відмовляючись від менш прибуткових моделей. Особливо вразливим виглядає сегмент бюджетних Android-гаджетів, де маржа і без того низька.

"Економічно невигідні моделі, особливо в бюджетному сегменті, можуть зникнути з ринку назавжди, а споживачам доведеться частіше вибирати більш дорогі пристрої", – йдеться в звіті.

На думку аналітиків, наслідки кризи можуть виявитися довгостроковими. Навіть після нормалізації поставок пам'яті ціни навряд чи повернуться до колишніх рівнів, що змінить ринок смартфонів у довгостроковій перспективі.

На тлі кризи пам'яті користувачі зіткнуться не тільки з підвищеними цінами на смартфони, але й іншими пристроями, що залежать від пам'яті – консолей, ноутбуків і ПК-комплектуючих. Поліпшення ситуації не очікується як мінімум до 2028 року.

Раніше Meizu оголосила, що компанія згортає виробництво смартфонів. Однією з ключових причин називається дефіцит пам'яті і зростання цін на комплектуючі.

