Трамп пригрозив КВІР 'вірною смертю': що відомо про ці елітні сили Ірану

Йдеться про найвпливовішу військово-політичну структуру Ірану з розгалуженою мережею підрозділів усередині країни та за її межами.

Президент США Дональд Трамп звернувся до членів Корпус вартових Ісламської революції (КВІР), закликавши їх скласти зброю або "зіткнутися з вірною смертю". Заява пролунала під час оголошення про "велику" операцію в Ірані, пише CNN.

"Ви повинні скласти зброю та мати повний імунітет, або ж вам загрожує вірна смерть", – заявив Трамп, звертаючись також до збройних сил та поліції країни.

Що таке КВІР

Корпус вартових Ісламської революції було створено після Ісламської революції 1979 року для захисту теократичного устрою Ірану. Після повалення монархії різні воєнізовані формування об’єдналися в єдину структуру, яка згодом зміцнила вплив під час ірано-іракської війни 1980-х років.

Відео дня

Сьогодні КВІР є найпотужнішою гілкою іранських збройних сил і діє незалежно від регулярної армії. За різними оцінками, чисельність корпусу становить від 150 до 190 тисяч військовослужбовців. До його складу входять сухопутні війська, флот, авіаційні підрозділи та розвідка. Організація також має значний вплив на економіку країни.

Сили "Кудс"

Експедиційним підрозділом КВІР є Сили Кудс – елітне формування, відповідальне за закордонні операції. Спочатку воно підтримувало угруповання Хезболла в Лівані, а згодом розширило діяльність, надаючи допомогу таким структурам, як ХАМАС у секторі Газа, хусити в Ємені та навіть Талібан у 1990-х роках.

"Басідж"

Ще одним підрозділом корпусу є Басідж – добровольче формування, що виконує внутрішні функції. Воно діє як вулична сила, відповідальна за підтримку режиму та контроль за дотриманням ісламських норм. Членів організації часто набирають із консервативних та менш заможних верств населення.

Заява Трампа може ще більше загострити напруженість між Вашингтоном і Тегераном на тлі триваючої ескалації.

Операція проти Ірану - головні новини

Близький Схід перебуває у напрузі через загострення відносин між Іраном, Ізраїлем та США після останніх ударів по іранській території.

Іран завдає ударів по американських базах на Близькому Сході у відповідь на операцію США та Ізраїлю. Відомо про вибухи в Бахрейні та ОАЕ. За даними CNN, чотири американські бази на Близькому Сході стали цілями атак: авіабаза Аль-Удейд у Катарі, авіабаза Аль-Салем у Кувейті, авіабаза Аль-Дафра в ОАЕ та база П'ятого флоту США в Бахрейні.

Вас також можуть зацікавити новини: