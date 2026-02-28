Іран пообіцяв Ізраїлю та США 'історичний урок' після ударів по містах

Тегеран заявив, що будь-які бази, які допомагають Ізраїлю, стануть цілями для іранських збройних сил.

Іранська армія заявила, що після ударів по країні завдасть відповіді Ізраїлю та Сполученим Штатам і "подасть історичний урок".

Про це заявив старший речник збройних сил Ірану, бригадний генерал Абольфазл Шекарчі, передає CNN. За його словами, будь-яка база в регіоні, яка допомагає Ізраїлю, стане ціллю для Ісламської Республіки.

"Як ми вже заявляли, будь-яка база в будь-якому місці регіону, яка допомагає Ізраїлю, стане мішенню для священної Ісламської Республіки та наших збройних сил, і ми не будемо вагатися", – цитують Шекарчі іранські державні ЗМІ.

Операція проти Ірану - що відомо

Нагадаємо, що заява пролунала на тлі загострення напруженості між Іраном, Ізраїлем та США після останніх ударів по іранській території.

ЗМІ повідомляють, що Іран завдає ударів по американських базах на Близькому Сході у відповідь на операцію США та Ізраїлю. Відомо про вибухи в Бахрейні та ОАЕ. За даними CNN, чотири американські бази на Близькому Сході стали цілями атак: авіабаза Аль-Удейд у Катарі, авіабаза Аль-Салем у Кувейті, авіабаза Аль-Дафра в ОАЕ та база П'ятого флоту США в Бахрейні.

