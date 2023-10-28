Ізраїльська армія зробила спробу увійти в сектор Гази з кількох районів, включаючи Бурейдж, Бейт-Ханун, Бейт-Лахію і на північ від Хана Юніс.

Близько 5000 американських військовослужбовців взяли участь у наземній операції, яку ізраїльська армія розпочала в секторі Гази увечері 27 жовтня.

Як повідомляє Tasnim News Agency з посиланням на джерела у сфері безпеки, в наземному наступі на сектор Гази брали участь три дивізії та декілька бригад. Як йдеться в матеріалі, американське військове командування практично взяло на себе контроль над ситуацією в ізраїльській армії, оскільки ізраїльські лідери втратили довіру до управлінських здібностей та лояльності ізраїльської армії

Ізраїльська армія зробила спробу увійти в сектор Гази з кількох районів, включаючи Бурейдж, Бейт-Ханун, Бейт-Лахію і на північ від Хана Юніс.

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Метою наступу ізраїльської армії в ці регіони є поділ сектора Гази на дві або три частини та припинення зв'язків між силами палестинського опору перед початком наступного етапу війни.

Війна між Ізраїлем та Хамас

26 жовтня Армія оборони Ізраїлю здійснила цілеспрямований рейд у північній частині сектора Гази з використанням танків.

Того ж дня ізраїльські ВПС завдали нищівних ударів по тунелях терористів групи ХАМАС в секторі Гази, де ті зберігали свої ракети.

27 жовтня сили ЦАХАЛу знову зайшли в сектор Газу. ЦАХАЛ заявив про те, що Ізраїль розширює наземну операцію в Газі. Армія Ізраїлю посилила атаки на сектор Гази.

28 жовтня 2023 року повідомлялося про те, що ЦАХАЛ вразив 150 підземних об'єктів ХАМАС, ізраїльські танки залишаються в секторі Гази. В ході нічної наземної операції Армії оборони Ізраїлю в секторі Гази стався ряд зіткнень з бойовиками ХАМАС.

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