Єнс Столтенберг також заявив, що слід бути готовими до довготривалої війни.

Війна в Україні "закінчиться за столом переговорів", а Україна потребуватиме подальшої підтримки з боку НАТО.

Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, пише CNN.

Він зазначив, що спрогнозувати фінал війни важко, адже "війни за своєю природою непередбачувані, і тому ми просто повинні бути готові до довготривалої перспективи".

Столтенберг додав, що війна в Україні стала "війною на виснаження".

"Українці платять високу ціну за захист своєї країни на полі бою, але також і Росія зазнає великих втрат", - зазначив генсек НАТО.

Столтенберг також відзначив лідерство США у підтримці як України, так і Трансатлантичного альянсу.

"Підтримка США щодня змінює ситуацію на полі бою... Президент Путін хотів менше НАТО, і тому він вторгся в Україну, але отримує більше", - сказав Столтенберг.

Війна Росії проти України

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія вторглася на територію України. Путін назвав війну з суверенною державою "спеціальною військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

2 червня 2022 року Зеленський заявив, що Росія окупувала близько 20% території України - потрібно звільнити 2 тис. 603 населених пункти.

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