Ердоган сказав, що Путін "займається пошуком у плані досягнення постійного припинення вогню".

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган на полях саміту БРІКС у Казані запропонував Путіну відновити контакти щодо чорноморського судноплавства.

Як зазначило видання Reuters, Туреччина і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш давно прагнуть до того, щоб торгові судна могли безперешкодно ходити через Чорне море.

Путін заявив, що Ердоган "вкотре відновив ці пропозиції щодо продовження контактів, пов'язаних із судноплавством у Чорному морі". "У мене навіть не було часу прочитати матеріали... Подивимося. Ми ніколи не відмовлялися від цього", - прокоментував російський диктатор.

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Зі свого боку Ердоган сказав, що Путін "займається пошуком у плані досягнення постійного припинення вогню". Турецький президент додав, що обговорював із Путіним зерновий коридор і можливий обмін полоненими.

"Ми хочемо почати мирні переговори між двома країнами якнайшвидше і досягти вигідного результату", - зазначив Ердоган.

Зернова угода 2022 року

Туреччина та ООН раніше виступили посередниками в рамках Чорноморської зернової ініціативи - угоди, укладеної в липні 2022 року, що дала змогу безпечно експортувати майже 33 млн тонн українського зерна через Чорне море, незважаючи на війну.

Росія вийшла з угоди через рік, скаржачись, що її власний експорт продовольства і добрив стикається з серйозними перешкодами.

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