Країна хоче запобігти можливій гібридній атаці Росії з перекидання нелегалів, які зараз штурмують білорусько-польський кордон.

Естонія встановила паркан з колючого дроту уздовж кордону з Росією, щоби запобігти можливій атаці мігрантів, які зараз штурмують білорусько-польський кордон.

Про це пише ERR.

Військовослужбовці завершили роботи з установки дроту у Нарві.

Крім того, протягом трьох днів були встановлені додаткові загородження у рекомендованих Департаментом поліції та прикордоноохорони ділянках можливого нелегального перетину кордону.

Читайте такожСпецслужби РФ звинуватили підлітка у підготовці нападу на школу за вказівкою з України (відео)Для огородження використали 4 км ріжучого дроту. Усього в рамках навчань "Шип-2021" потрійні бар’єри будуть встановлені вздовж 40 км східного кордону.

"Ці навчання були для нас гарним досвідом, і всі вказані департаментом ділянки були захищені ріжучим дротом. Можна сказати, що ці місця тепер краще захищені", – прокоментував керівник прикордонного пункту "Нарва-1" Марек Лійва.

Усього міністр оборони Естонії Калле Лаанет, як писав УНІАН, доручив прокласти 130 км колючого дроту вздовж кордону з Росією.

З початку гібридної атаки Лукашенка Естонія допомагає своїм партнерам розв’язувати кризу з біженцями. Так, наголосив Лаанет, держава спрямувала в Литву загороджувальний дріт, безпілотники і підрозділ військової поліції.

Скандал через нелегальних мігрантів у Європі

З кінця травня Білорусь сприяє нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій щодо Білорусі. Особливо напружена ситуація на польсько-білоруському кордоні спостерігається в останні тижні.

В ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" Білорусі. Зокрема, Литва і Латвія, а також Польща і Естонія звинуватили владу Білорусі у використанні нелегальних мігрантів як зброї в гібридній війні проти ЄС. Вони закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва через заохочення іноземців до незаконного перетину кордонів Євросоюзу.

Щоб запобігти напливу ймовірно нелегальних мігрантів, балтійські держави значно зміцнили безпеку своїх кордонів. Зокрема Литва розпочала будівництво загородження на кордоні з Білоруссю. Також Литва вперше в історії країни після відновлення незалежності запровадила режим надзвичайного стану на частині території через критичну ситуацію з мігрантами на кордоні з Білоруссю.

Тим часом Польща підвищила бойову готовність військ територіальної оборони на кордоні з Білоруссю. Уряд Польщі звинувачує Лукашенка в організованій доставці біженців з кризових регіонів до зовнішнього кордону Євросоюзу. Щодо Олександра Лукашенка у Німеччині почали розслідування через наплив нелегалів.

Європейський Союз звинувачує білоруського правителя у тому, що він дозволяє ввозити мігрантів із кризових регіонів до Білорусі, а згодом контрабандним шляхом намагатися переправляти їх до Польщі, Литви та Латвії. Тому, Євросоюз готує п'ятий пакет санкцій щодо режиму Олександра Лукашенка через використання ним мігрантів як інструменту проти країн блоку.

У білоруському таборі для мігрантів зафіксовано спалах COVID-19. Близько 100 мігрантів було госпіталізовано з логістичного центру "Брузги" на білорусько-польському кордоні, зокрема з тяжкою формою коронавірусу.

Автор: Яна Ставська