З початку гібридної атаки Лукашенка Естонія допомагає своїм партнерам розв’язувати кризу з біженцями.

Міністр оборони Естонії Калле Лаанет доручив прокласти 130 км колючого дроту вздовж кордону з Росією на тлі міграційної кризи на білорусько-польському кордоні.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони країни.

"Білорусь продовжує свідомо загострювати гібридну атаку на польсько-литовському кордоні, тому ми вживаємо заходи для захисту державного кордону Естонії", - пояснив міністр.

В естонському МО підкреслили, що готові також направити до кордону додаткові сили поліції та прикордонників, включно членів Ліги захисту. Наразі з цього приводу тривають перемовини.

Читайте такожМігранти штурмували білорусько-польський кордон: Польща застосувала водомети (відео)"Ми також на щоденній основі контактуємо з нашими союзниками, щоби скоординувати дії у випадку ескалації ситуації", - сказав Лаанет.

З початку гібридної атаки Лукашенка Естонія допомагає своїм партнерам розв’язувати кризу з біженцями. Так, наголосив Лаанет, держава спрямувала в Литву загороджувальний дріт, безпілотники і підрозділ військової поліції.

Міграційна криза на кордоні Білорусі та країн ЄС

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада в Білорусі велика група мігрантів з кризових регіонів прибула до кордону з Польщею. Люди перебувають під контролем озброєних білоруських силовиків, які визначали напрямок руху мігрантів.

Влада Польщі розпорядилася посилити охорону кордону з Білоруссю. Вранці 10 листопада стало відомо про прорив двох великих груп біженців з території Білорусі до Польщі.

Уряд у Варшаві звинувачує білоруського правителя Олександра Лукашенка в організованій доставці біженців з кризових регіонів до зовнішнього кордону Євросоюзу.

Наприкінці травня Лукашенко заявив, що його країна більше не перешкоджатиме проїзду мігрантів до ЄС – таким чином офіційний Мінськ відреагував на посилення санкцій західних країн проти Білорусі.

Крім того, Литва з 10 листопада через міграційну кризу ввела надзвичайний стан у прикордонній зоні з Білоруссю.

10 листопада РНБО ухвалила рішення про посиленні охорони кордону і підготовку до сценаріїв, які відбуваються на білорусько-польському кордоні.

11 листопада глава МВС Денис Монастирський заявив, що кордон з Білоруссю додатково охороняти 8,5 тисячі військовослужбовців Держприкордонслужби, Нацгвардії та поліцейських.

Автор: Яна Ставська