Кірбі акцентував увагу на допомозі, яку США вже надають.

Координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі виступив на захист рішення не передавати Україні винищувачі F-16.

Коментуючи рішення адміністрації президента Джо Байдена, він нагадав, що Сполучені Штати Америки надають Україні іншу допомогу, в тому числі передають танки Abrams, пише CNN. "Що я можу вам сказати, так це те, що в найближчі тижні і місяці буде відправлено багато речей", - сказав Кірбі.

Він вважає, що рішення про відправку танків Abrams Україні було прийнято не надто пізно, навіть на тлі повідомлень про захоплення Росією низки населених пунктів на сході України.

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"Рішення по танках - і не тільки США, але і німців, а до цього британців - дійсно було розроблено, щоб допомогти Україні випередити бойові дії, які, як ми думаємо... очікуються навесні. Це був один з тих випадків, коли ми намагаємося спрогнозувати потреби України, коли погода покращиться, і ми можемо очікувати, що росіяни спробують перейти в наступ", - додав Кірбі.

Винищувачі F-16 для України

Як відомо, влада України неодноразово закликала союзників передати винищувачі, щоб допомогти армії протистояти російській агресії. Бойовий винищувачі входять в список озброєння, яке поки не вдається "розблокувати".

30 січня президент Сполучених Штатів Джо Байден сказав журналістам, що вони не передаватимуть Україні винищувачі.

У Міністерстві закордонних справ Нідерландів повідомляли, що готові розглянути можливість поставок F-16, якщо Україна звернеться з таким проханням.

Також про готовновсти передати Україні F-16 заявили в Польщі. Умовою для цього є дозвіл США.

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