Вміст чергового пакету підтримки не розголошується, це буде "сюрприз" для російських окупантів.

Фінляндія відправила Україні військової допомоги на 160 млн євро.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, що створений при Міністерстві культури та інформполітики. Вміст чергового пакету підтримки не розголошується. Зазначається, що це стане сюрпризом для окупантів.

"Майстри зимової війни" дуже просять нас не розголошувати вміст того, що вони передали. Нехай це залишиться сюрпризом для російських окупантів. Дякуємо нашому великому другу і партнеру за підтримку", - йдеться у повідомленні.

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Війна в Україні: допомога Фінляндії

Як повідомляв УНІАН, влада цієї скандинавської країни засудила російську агресію та регулярно надає Україні гуманітарну і військову допомогу. Фіни хочуть побудувати паркан на кордоні з Росією, а також вже закрили кордон для російських туристів.

7 січня тимчасово виконуючий обов’язки міністра оборони Фінляндії Мікко Савола у Twitter написав, що країна готує 12-й пакет військової допомоги Україні. За його словами, ухвалення рішення щодо цього пакету очікується найближчими тижнями. Савола зазначив, що пакет підтримки готується спільно з Силами оборони, але з міркувань безпеки Фінляндія не повідомить громадськості, яке саме озброєння отримає Україна.

12 січня стало відомо, що Фінляндія готова передати Україні танки Leopard з власних запасів, якщо буде запущений відповідний проект допомоги Україні на рівні Європи.

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