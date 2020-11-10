Офіційна урочиста церемонія з цієї нагоди відбудеться 14 листопада.

Влада Великобританії повністю розмінувала територію Фолклендських (Мальвінських) островів, питання про приналежність яких послужило причиною війни між Королівством і Аргентиною в 1982 році.

Читайте такожАргентина хоче повернути собі Фолклендські острови-закликала Британію до переговорівПро це йдеться в поширеній заяві британського МЗС, передає ТАСС.

У ньому наголошується, що влада Великобританії відновила діяльність з виявлення і знешкодження мін на островах, розташованих в Південній Атлантиці, в 2009 році і в підсумку завершили свою роботу на три роки раніше запланованого терміну. Зовнішньополітичне відомство підкреслило, що таким чином країна виконала положення Конвенції про заборону протипіхотних мін, яка передбачає ліквідацію мінних полів. Офіційна урочиста церемонія з цієї нагоди відбудеться на Фолклендських островах 14 листопада.

У Міністерстві закордонних справ також вказали, що королівство виділить додаткові 36 млн фунтів ($47,6 млн) на розмінування територій в Анголі, Афганістані, В'єтнамі, Зімбабве, Іраку, Ємені, Камбоджі, Лаосі, Лівані, М'янмі, Судані і Південному Судані, на Шрі-Ланці. Обсяг коштів, задіяних у цій програмі з 2018 року, досяг 124 млн фунтів ($164,2 млн). За цей проміжок часу були розміновані ділянки місцевості розміром з 28 тис. футбольних полів.

Суперечка за Фолклендські острови

У квітні 1982 року між Аргентиною і Великобританією - без офіційного оголошення війни - вибухнув короткий, але кровопролитний збройний конфлікт. Це сталося після того, як Аргентинські війська захопили спірні острови, зламавши опір невеликого британського гарнізону в столиці Порт-Стенлі. У відповідь Лондон направив до Південної Атлантики велике військово-морське угруповання, яке розгромило контингент Аргентини.

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Автор: УНІАН