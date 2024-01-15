Переобрання чинної глави ЄК на посаду може опинитися під питанням у зв'язку зі зростанням в ЄС популярності правих партій.

Нинішня глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн залишається головним фаворитом на переообрання на посаду. Про це повідомляє Politico з посиланням на численні джерела у ЄС.

Водночас видання нагадує, що минулого року на короткий момент здавалося, що кандидатура фон дер Ляєн на другий термін може мати проблеми. Так, під час позапланової поїздки до Ізраїлю в жовтні вона стояла поруч із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху та висловлювала беззастережну солідарність у боротьбі його країни проти ХАМАС.

"Її заява була б недоречною з вуст президента США чи, власне, німецького політика (яким, зрештою, була фон дер Ляєн до того, як вона вступила на посаду). Але висловлювання керівника однієї з найпотужніших установ Європейського Союзу щодо однієї з найбільш суперечливих тем у блоці викликало найбільшу негативну реакцію за чотири роки її перебування на посаді", - пише ЗМІ.

Водночас, зазначають аватори матеріалу, нині позиція фон дер Ляєн знову тверда - не вибачаючись і не відступаючи, вона витримала політичний шторм і вийшла, якщо не сильнішою, ніж будь-коли, то принаймні неушкодженою.

"Вона не тільки залишається фаворитом на другий термін на посаді президента комісії: жоден інший кандидат, здається, не має шансів замінити її, коли лідери ЄС зустрінуться цього літа, щоб розділити головні посади в блоку", - ідеться у статті.

Так, у розмовах з десятками чиновників і дипломатів ЄС мало хто висловлював журналістам серйозні сумніви, що фон дер Ляєн отримає другий термін, "якщо вона цього хоче". При цьому попри те, що беззаперечна повторна "коронація" залишається найімовірнішим результатом, "все ще є шанс, що на неї чекає сюрприз".

"Щоб вступити на посаду, кандидатура фон дер Ляєн має бути висунута європейськими лідерами та підтверджена Європейським парламентом. ... З підтримкою ультраправих по всій Європі, що наростає, фон дер Ляєн може бути важко повторити свій успіх", – пише видання, посилаючись на французького депутата Європарламенту від однієї з проєвропейських партій.

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