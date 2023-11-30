Стратегічна обстановка докорінно змінилася, вважає вона.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що зобов'язання Євросоюзу перед Україною повинні залишатися "твердими". Її цитує The Guardian.

"Стратегічна обстановка навколо нас докорінно змінилася.Це створює новий вид відповідальності для Європи. Я називаю це стратегічною відповідальністю. Це відповідальність, перш за все, за підтримку України в цій війні, і так довго, як це буде потрібно", - сказала вона на форумі Європейського оборонного агентства в Брюсселі.

Глава Єврокомісії зазначила, що саме зараз прихильність Україні повинна бути твердою, хоч це "буде нелегко". "Росія зараз зміцнює свої позиції. Намагається перехопити ініціативу. А це означає, що ситуація на полі бою залишається дуже складною. Але це не аргумент проти підтримки. Навпаки, це аргумент на користь більшої підтримки", - підкреслила вона.

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Фон дер Ляєн нагадала, що РФ не контролює всі окуповані території України, тому що українська армія витіснила загарбників з частини з них.

"Україна навіть відтіснила російський флот в Чорному морі і знову може поставляти зерно по цьому морському коридору. Фінляндія стала членом НАТО, маючи протяжний кордон з Росією. Скоро ним стане Швеція. Україна знаходиться на шляху до членства в ЄС. А Кремль позбавив себе доступу до західних економік та інноваційних систем і поставив себе в залежність від Китаю. Ми багато чого досягли разом. І все це - вагомі аргументи на користь постійної підтримки України", - додала вона.

Інші заяви на форумі в Брюсселі

Сьогодні фон дер Ляєн заявила, що майбутня стратегія оборонної промисловості Європи повинна враховувати потреби і виробничі можливості України.

За даними ЗМІ, проект цієї програми можуть представити вже на початку 2024 року. З її допомогою військово-промисловий комплекс Європи хочуть зробити більш гнучким і стійким.

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