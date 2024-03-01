За його словами, французи не будуть помирати за Україну на фронті.

Франція не відправлятиме свої війська в Україну для безпосередньої участі у бойових діях.

Про це заявив міністр закордонних справ країни Стефан Сежурне в ефірі France Inter.

"Французи не вмиратимуть за Україну. Ми не відправлятимемо війська", - сказав Сежурне.

Разом з тим очільник МЗС Франції зауважив, що "встановлено чіткі рамки: перемогти Росію, не ведучи проти неї війни". "У цьому контексті нічого не виключено", - зазначив він.

Сежурне зазначив, що Володимир Путін посилив ядерну загрозу через те, що партнери продовжують підтримувати Україну. За його словами, "є форма гальмування цієї загрози з боку Росії".

Ймовірність відправлення в Україну військ НАТО

Нещодавно Макрон заявив, що країни-члени Євросоюзу обговорюють питання можливої відправки своїх солдатів в Україну в майбутньому. Він зазначив, що консенсусу в цьому питанні ще не досягли.

Одразу після цього низка країн НАТО виступила з заявами, що не розглядає відправку своїх військ в Україну та їхню участь у війні з Російською Федерацією.

Російський диктатор Путін, коментуючи ці слова під час послання до Федеральних зборів РФ, знову пригрозив світу ядерною війною та "трагічними наслідками".

Вас також можуть зацікавити новини: