У МЗС держави визнали, що наразі не в змозі прийняти те чи інше рішення.

Уряд Франції заявив, що поки що не в змозі прийняти остаточне рішення в питанні передачі заморожених російських активів Україні. Париж все ще "вивчає цю можливість".

Як говориться в заяві представника МЗС Франції Анн-Клер Лежандр для ЗМІ, відповідальність за ситуацію в будь-якому випадку лежить на тих країнах, які все ще продовжують спонсорувати військову машину РФ і не вводять санкції.

"Сьогодні ми не в змозі прийняти рішення з цього питання, але, яким би воно не було, відповідальність лежить на тих, хто вибрав підтримку військової економіки й продовжує це робити, незважаючи на чіткі сигнали засудження з боку міжнародного співтовариства і санкції", - заявила вона.

Представник МЗС уточнила, надалі Париж буде враховувати міжнародне право та інші законодавчі аспекти в питанні можливості передачі активів РФ Україні. Зокрема, європейське право і французькі закони.

Також вона закликала партнерів чинити тиск, щоб повернути дії РФ в правове поле.

Міжнародні санкції проти РФ

Нагадаємо, що днями раніше американський суд вперше прийняв рішення про конфіскацію активів російського олігарха на користь України. Йдеться про 5,4 мільйона доларів, що належали російському олігарху Костянтину Малофєєву, який перебуває під санкціями. Також відповідна активізація очікується в ЄС.

Нещодавно ЗМІ писали, що російські олігархи можуть намагатися обійти санкції, накладені на них у зв'язку з повномасштабним вторгненням в Україну за допомогою інвестицій в сектор комерційної нерухомості США.

Нещодавно стало відомо, що російський олігарх Роман Абрамович переписав на своїх дітей мільярдні трасти, щоб уникнути санкцій.

На тлі цього заступник міністра фінансів США з фінансової розвідки та протидії тероризму Брайан Нельсон заявила про наміри попередити ОАЕ та Туреччину про наслідки за допомогу РФ в обході західних санкцій.

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