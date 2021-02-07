70-річний Френк Ротвелл вирушив 12 грудня з Канарських островів і перетнув фінішну пряму на острові Антигуа в Карибському басейні 6 січня.

Житель Великої Британії Френк Ротвелл став найстарішою людиною, яка самотужки пройшла на човні 3 тисячі миль через Атлантичний океан. Він зібрав понад 640 тисяч фунтів стерлінгів на дослідження деменції.

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70-річний Френк Ротвелл вирушив 12 грудня з Канарських островів і перетнув фінішну пряму на острові Антигуа в Карибському басейні 6 січня, возз'єднавшись зі своєю дружиною Джудіт.

За його словами, перетин фінішної лінії був "абсолютно ейфоричним моментом", оскільки він зібрав понад 648 тисяч фунтів стерлінгів для дослідження Альцгеймера в Великобританії на знак поваги до свого зятя Роджера, який загинув від цієї хвороби у віці 62 років.

За його словами, процес підготовки та тренувань зайняв 18 місяців.

"Я дуже пишаюся досягнутим та неймовірною подорожжю, яку пройшов.Під час веслування я отримав душевні повідомлення від людей, які мали подібний досвід, як і мій, тому я сподіваюся, що я також якимось чином допоміг іншим сім’ям", - розповів він.

Благодійний фонд Iceland Foods пообіцяв подвоїти перші 500 тисяч фунтів стерлінгів пожертв.

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Автор: УНІАН