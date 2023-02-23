У МЗС намагаються покращити позицію офіційного Пекіна стосовно російської агресії.

Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник заявив, що наша країна намагається покращити дипломатичні відносини з Китаєм. Проте комунікація на рівні керівництва між державами залишається "дуже складною".

"Ми все таки намагаємося покращити позицію офіційного Пекіна стосовно російської агресії… На жаль, комунікація була і залишається дуже складною на рівні найвищому – на рівні керівництва. І уряд, і президент, і вся дипломатична наша служба намагалася і до війни, і з початку війни, і під час війни відшукати ключик до цієї надважливої для нас держави для того, щоб її позиція була більш сприятлива, ніж є сьогодні. Щоб це був не лише цей нейтралітет (який, в принципі, ми теж цінуємо)", – пояснив Мельник в інтервʼю "Українській правді".

За словами заступника глави МЗС, Україна не втрачає надію "достукатися як до розуму, так і до сердець китайського керівництва для того, щоб унеможливити будь-який альянс з путінською Росією".

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Війна в Україні: позиція Китаю

З початку російського вторгнення в Україну Китай не став на бік жодної зі сторін. Офіційно Пекін виступав за переговори та завершення війни мирним шляхом. Проте останнім часом у ЗМІ зʼявляється інформація про підтримку Росії Китаєм.

Крім того, головний дипломат Китаю Ван І заявив, що Китай має намір 24 лютого опублікувати документ, що пропонує політичне рішення для припинення війни в Україні.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що чув від міністра закордонних справ Дмитра Кулеби пропозицію мирного врегулювання війни з Росією від Китаю, проте ніяких офіційних документів щодо цього він не отримував.

Пізніше постійний представник Китаю в ООН Чжан Цзюнь зазначив, що у річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну китайська влада оприлюднить "документ з позицією" Китаю щодо цієї війни, а не "мирний план" щодо її врегулювання.

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