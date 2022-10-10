Дипломати розраховують, що Генасамблея проголосує за проект резолюції 11 чи 12 жовтня.

У понеділок, 10 жовтня, Генасамблея ООН у рамках спеціальної сесії розпочне розгляд проекту резолюції, яка засуджує спробу Росії анексувати чотири українських регіони.

Про це повідомляє Reuters.

Дипломати розраховують, що Генасамблея проголосує за проект резолюції 11 чи 12 жовтня.

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FRANCE 24 пише, що на цьому розгляді кожен з 193 членів ООН має по одному голосу і ніхто не може накласти вето. Рішення провести засідання у такому форматі було ухвалено після того, як Росія 30 вересня заблокувала подібну резолюцію.

"Це надзвичайно важливо", - наголосив посол ЄС в ООН Улоф Скуг, який підготував текст у співпраці з Україною та іншими країнами.

Шведський дипломат пояснив, що нездатність Генеральної Асамблеї діяти дасть "карт-бланш іншим країнам діяти так само або визнати те, що зробила Росія".

Спроба анексії і реакція ООН

23-27 вересня РФ провела на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей так звані референдуми про приєднання цих територій до РФ. Вони проходили в атмосфері залякування населення і примусу, а їх результати були сфальсифіковані.

Далі російський диктатор Володимир Путін оголосив про приєднання цих областей до РФ і створення нових суб'єктів Федерації. Президент РФ підписав відповідні договори з ватажками "ДНР" і "ЛНР" Денисом Пушиліним і Леонідом Пасічником, гауляйтерами Запорізької та Херсонської областей Євгеном Балицьким і Володимиром Сальдо.

В ООН заявили, що будь-яке рішення РФ про анексію окупованих українських територій буде протизаконним.

США та Албанія ініціювали резолюцію, яка засуджує спробу анексії. За неї проголосували 10 членів Радбезу. Чотири країни утримались від голосування: Китай, Індія, Бразилія та Габон. Проти проголосувала лише Росія і скористалась своїм правом накласти вето.

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