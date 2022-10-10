Президент наголосив, що Україна виграє у цій війні, звільнить усі свої землі і "поставить на місце державу-терориста".

Президент Володимир Зеленський заявив, що постійний терор проти цивільного населення є очевидною відмовою Росії від справжніх переговорів з Україною.

Про це президент заявив у вечірньому відеозверненні.

"Удари цієї ночі продовжили серію російських ракетних ударів по Запоріжжю, які лише цього тижня, із 3 жовтня, забрали життя вже щонайменше 43 людей. А ще були удари по Харкову, по містах Донбасу, по інших містах України... Ще були удари іранськими безпілотниками, авіаудари", - зазначив він.

Відео дня

Зеленський наголосив, що більшість ударів була спрямована по цивільній інфраструктурі України, по мирним людям.

"Коли хтось хоче переговорів - він такого не робить. Коли хтось терорист - він робить саме так... Терористів знешкоджують, а терор – це злочин, за який має бути покарання", - сказав глава держави.

За його словами, терор на державному рівні – це один із найжахливіших міжнародних злочинів, який загрожує не лише комусь одному у світі, але й усій міжнародній спільноті.

"Якщо терор залишиться непокараним, якщо терористу вдасться залякати настільки, що хтось у світі хоче просто заплющити очі на терор. То саме це і буде програшем, програшем свободи, людяності і демократії. Саме цього так хоче Росія, саме для цього їй і потрібен увесь цей терор від ракетних ударів до глобальних криз, які спровоковані державою-терористом", - підкреслив Зеленський.

Він порівняв Росію із Німеччиною, яка розпочала Другу світову війну, а світ злякався й дав цьому відбутися.

"Зараз світ об'єднаний. Зараз всі у світі розуміють, проти чого насправді ведеться Росією ця війна в Україні. Це російська війна проти усіх тих цінностей, які роблять людей людьми, а життя мирним. Україна виграє у цій війні. Ми можемо звільнити усю нашу землю і можемо поставити на місце державу-терориста", - наголосив президент.

На його думку, Росія має бути покарана за терор, адже "тільки це гарантує, що протистояння не розростеться до ще більшого масштабу та не перекинеться на інші країни.

"Постійний терор проти цивільного населення є очевидною відмовою Росії від справжніх переговорів. Необхідне офіційне визнання Росії державою-терористом на всіх рівнях, обмеження будь-яких економічних контактів з будь-якими російськими суб’єктами – не можна бути спонсорами тероризму", - додав Зеленський.

Він також закликав світ засудити на всіх рівнях кожен ескалаційний крок Росії – від терористичних ударів до злочинної спроби анексії української території.

За словами глави держави, відповідна резолюція днями розглядатиметься Генеральною асамблеєю ООН.

"Ми побачимо по голосуванню, хто і як ставиться до терористів насправді", - уточнив він.

Президент також вкотре закликав держави-партнери пришвидшити надання Україні достатньої кількості ефективних систем протиповітряної оборони.

"Саме переговори про надання таких систем ППО, саме переговори про збільшення іншої оборонної, політичної та фінансової підтримки України – це і є той єдиний можливий переговорний формат, який може реально наблизити мир", - зазначив він.

Росія тероризує Запоріжжя

Як повідомляв УНІАН, останнім часом російська армія нещадно обстрілює Запоріжжя.

30 вересня вони випустили по місту 16 ракет та обстріляли колону цивільних автівок, які стояли в черзі на виїзді із міста до тимчасово окупованої території. Загинуло 30 людей, 88 дістали поранення.

Вночі 9 жовтня загарбники завдали ударів ракетами С-300 та X-22 по житлових кварталах міста.

Загинуло 14 людей, серед них 1 дитина. Рятувальники продовжують пошукові роботи на місцях пошкоджених будівель тривають.

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