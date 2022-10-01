Росія наклала вето на резолюцію Ради безпеки ООН із засудженням спроби анексії окупованих територій України. Лише Москва проголосувала проти.
Про це пише прес-служба ООН.
Зазначається, що резолюцію ініціювали США та Албанія. За неї проголосували 10 членів Радбезу.
Чотири країни утримались від голосування: Китай, Індія, Бразилія та Габон.
Вказаний документ засуджує російські "референдуми" на окупованих територіях України, а також вимагав від Росії вивести свої війська з українських територій.
"Одного разу йому знадобляться дві руки, щоб здатися. Сьогодні одна самотня рука принизила Раду безпеки ООН. Відсутність необхідного лікування перетворила Росію на ракову пухлину в організмі Радбезу. Її потрібно видалити, перш ніж вся система ООН почне метастазувати", - прокоментував ситуацію представник України в ООН Сергій Кислиця.
Спроба анексії територій
Російські загарбники 23-27 вересня провели на окупованих частинах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей псевдореферендуми з метою приєднання до Російської Федерації.
30 вересня президент РФ Володимир Путін заявив про готовність приєднати тимчасово окуповані території до Росії.
В МЗС Російської Федерації заявили, що на "приєднані" до РФ території буде поширюватися ядерна доктрина.
Країни "Великої сімки" і Європейського Союзу заявили, що введуть санкції проти РФ за організацію цих псевдореферендумів.
Як раніше повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський скликав на 30 вересня засідання РНБО. У відповідь на спробу анексії територій Україна подала заявку на членство в НАТО.