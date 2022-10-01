Представник України Сергій Кислиця заявив, що РФ принизила Радбез ООН.

Росія наклала вето на резолюцію Ради безпеки ООН із засудженням спроби анексії окупованих територій України. Лише Москва проголосувала проти.

Про це пише прес-служба ООН.

Зазначається, що резолюцію ініціювали США та Албанія. За неї проголосували 10 членів Радбезу.

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Чотири країни утримались від голосування: Китай, Індія, Бразилія та Габон.

Вказаний документ засуджує російські "референдуми" на окупованих територіях України, а також вимагав від Росії вивести свої війська з українських територій.

"Одного разу йому знадобляться дві руки, щоб здатися. Сьогодні одна самотня рука принизила Раду безпеки ООН. Відсутність необхідного лікування перетворила Росію на ракову пухлину в організмі Радбезу. Її потрібно видалити, перш ніж вся система ООН почне метастазувати", - прокоментував ситуацію представник України в ООН Сергій Кислиця.

Спроба анексії територій

Російські загарбники 23-27 вересня провели на окупованих частинах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей псевдореферендуми з метою приєднання до Російської Федерації.

30 вересня президент РФ Володимир Путін заявив про готовність приєднати тимчасово окуповані території до Росії.

В МЗС Російської Федерації заявили, що на "приєднані" до РФ території буде поширюватися ядерна доктрина.

Країни "Великої сімки" і Європейського Союзу заявили, що введуть санкції проти РФ за організацію цих псевдореферендумів.

Як раніше повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський скликав на 30 вересня засідання РНБО. У відповідь на спробу анексії територій Україна подала заявку на членство в НАТО.

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