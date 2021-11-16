Американець припустив, що нова російська агресія розпочнеться ближче до країн Балтії.

Американський генерал Бен Ходжес припустив, що Росія може розпочати військову агресію в новому місці. За його словами, це може статися в Сувалькському коридорі, який фактично може з'єднати Білорусь з Калінінградською областю.

Про це Ходжес заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

Сувальський коридор є сухопутним сполученням НАТО та ЄС з країнами Балтії. За словами Ходжеса, ймовірність агресії в цьому регіоні невелика, але все ж існує.

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Коридор між Білоруссю та Калінінградом має стратегічне значення. Його блокування може спричинити проблему для НАТО та ЄС. Ходжес заявив, що загострення міграційної кризи, яку створили спільно Росія та Білорусь, може перерости у конфлікт у цьому регіоні.

"Росія може вирішити, що вона повинна втрутитися через "гуманітарну кризу" або щось ще, і в процесі "тимчасово" закрити Сувальський коридор з двома його автомобільними дорогами і однією залізничною. Це малоймовірно, але, на мій погляд, цілком можливо", – заявив Ходжес.

Американський генерал підкреслив, що для НАТО зараз головне бути напоготові та розпізнавати те, що відбувається в умовах гібридної війни. Крім того, Альянс повинен усвідомлювати існування загрози та підтримувати єдність всередині організації.

Російські війська біля кордону України

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня в американському виданні The Washington Post вийшла стаття, в якій йшлося про збільшення кількості російських військ і техніки поблизу кордонів України. Зазначалося, що ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.

Також на початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що РФ зосередила біля кордонів України і на окупованих територіях угруповання військ чисельністю 90 тис. осіб.

Державний секретар США Ентоні Блінкен попередив, що Російська Федерація припуститься серйозної помилки, якщо спробує захопити нові території в Україні, як зробила це у 2014 році, коли захопила Крим й окремі райони Донецької і Луганської областей.

15 листопада глави МЗС Франції та Німеччини у своїй заяви запевнили, що в разі початку масштабних воєнний дій Російської Федерації проти України, РФ стикнеться з важкими наслідками і буде змушена заплатити високу ціну.

Позаштатний радник голови Офісу президента з питань стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки та оборони Олексій Арестович заявив, що Україна має дев’ять сценаріїв оборони, які забезпечені матеріально й організаційно та постійно вдосконалюються.

Міграційна криза на кордоні Білорусі та ЄС

Литва і Латвія, а також Польща і Естонія звинувачують владу Білорусі у використанні нелегальних мігрантів як зброї в так званій гібридній війні проти ЄС. Вони закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва через заохочення іноземців до незаконного перетину кордонів Євросоюзу.

Також ці країни посилили охорону своїх кордонів, зокрема Литва розпочала будівництво загородження на кордоні з Білоруссю. Також Литва вперше в історії країни після відновлення незалежності запровадила режим надзвичайного стану на частині території через критичну ситуацію з мігрантами на кордоні з Білоруссю.

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Тим часом Польща підвищила бойову готовність військ територіальної оборони на кордоні з Білоруссю. Уряд Польщі звинувачує Лукашенка в організованій доставці біженців з кризових регіонів до зовнішнього кордону Євросоюзу.Щодо Олександра Лукашенка у Німеччині почали розслідування через наплив нелегалів.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що режим Лукашенка експлуатує мігрантів, щоб відвернути увагу від дій Росії на кордоні з Україною.

Разом з тим, як писав УНІАН, Олександр Лукашенко має намір розмістити на Заході і Півдні Білорусі російські ракетні комплекси "Іскандери". Він вже про це попросив президента РФ Володимира Путіна.

Автор: Вікторія Гордієнко