Лукашенко зазначив, що Білорусі потрібні декілька дивізіонів ракетних комплексів на західному і південному напрямках.

Олександр Лукашенко має намір розмістити на Заході і Півдні Білорусі російські ракетні комплекси "Іскандери". Він вже про це попросив президента РФ Володимира Путіна.

Як розповів Лукашенко в інтерв'ю російському журналу "Нацоборона", на озброєнні у Білорусі є установки "Полонез". Однак максимальна дальність пуску у них досягає 300 кілометрів.

"Зараз тормошу вашого президента (Володимира Путіна - УНІАН), мені треба тут ваші ці 500-кілометрові ракетні установки "Іскандер"", – сказав Лукашенко.

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Він додав, що Білорусі потрібні декілька дивізіонів на західному і південному напрямках, тобто біля кордонів з Україною, в тому числі.

Лукашенко каже: "Нехай стоять".

"Мені треба кілька дивізіонів на західному, на південному напрямку, нехай стоять. Це 500 кілометрів (дальність пуску), тому що наш "Полонез" - до 300 кілометрів. Пуски ракет були на навчаннях "Захід-2021", одна ракета вразила ціль з (ймовірним круговим) відхиленням чотири метри... тому ми бачимо, де і ракетою треба завдати удару, і "Точку" задіяти і (ЗРК) "Бук-МБ". Відмінна зброя "Бук" - (зенітну керовану) ракету зробили, пускову установку нову. Багато і по бронетехніці (зробили), дуже важлива зараз мобільність, тому ми створили машини на МЗКТ, бронемашини, вісім-дев'ять осіб екіпаж, як БТР", - зазначив Лукашенко.

Таке бажання у Лукашенка, мабуть, виникло на тлі міграційної кризи, яку ми спостерігаємо в останні дні в Білорусі.

Довідка УНІАН. "Іскандер" - це російські балістичні ракетні комплекси. "Іскандери" призначені для знищення систем протиповітряної та протиракетної оборони, а також об'єктів, які їх прикривають. Можуть досягати відстані до 500 кілометрів.

Міграційна криза на кордоні з Білоруссю

На початку листопада в Білорусі велика група мігрантів з кризових регіонів прибула до кордону з Польщею. Люди перебувають під контролем озброєних білоруських силовиків, які визначали напрямок руху мігрантів.

Влада Польщі розпорядилася посилити охорону кордону з Білоруссю. Вранці 10 листопада стало відомо про прорив двох великих груп біженців з території Білорусі до Польщі. Уряд у Варшаві звинувачує білоруського правителя Олександра Лукашенка в організованій доставці біженців з кризових регіонів до зовнішнього кордону Євросоюзу.

Крім того, Литва з 10 листопада через міграційну кризу ввела надзвичайний стан у прикордонній зоні з Білоруссю.

10 листопада РНБО прийняла рішення про посилення охорони кордону і підготовку до сценаріїв, які відбуваються на білорусько-польському кордоні.

11 листопада в МВС заявили, що кордон з Білоруссю додатково охоронятимуть 8,5 тис.військовослужбовців Держприкордонслужби, Нацгвардії і поліцейських.

Автор: Вікторія Гордієнко