Найменше прихильників НАТО серед тих, кому 60 і більше років, а 81% тих, кому менше 30 років, голосували б "за".

За вступ до НАТО на референдумі готові проголосувати майже 90% українців. Про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

У разі проведення найближчим часом референдуму, за вступ до НАТО проголосували б 74% усіх опитаних, або 87,5% тих, хто збирається взяти участь у ньому. При цьому проголосували б проти - відповідно 8,5% і 5%.

У Центрі Разумкова повідомили, що у червні 2017 року за вступ до НАТО мали намір голосувати 48% усіх опитаних, або 69,5% тих, хто збирався взяти участь у референдумі (проголосували би проти - відповідно 33% і 26%).

Відео дня

Найбільше готових голосувати за вступ України до НАТО серед жителів західного регіону - 85% (проти 4%), центрального - 77% (проти 5%). На сході готові голосувати 65% жителів (проти 14%), а на півдні - 54% (проти 21%).

Чим молодші респонденти, тим частіше вони збираються голосувати за вступ до НАТО - частка таких зростає з 65% у найстаршій (60 і більше років) групі до 81% серед тих, кому менше 30 років.

Серед тих, хто довіряє президенту Володимиру Зеленському, збираються голосувати за вступ до НАТО 79% (при 5,5% тих, хто проти), а серед тих, хто йому не довіряє - відповідно 45,5% і 25,5%.

Серед тих, хто спілкується вдома переважно українською мовою, збираються голосувати за вступ до НАТО 78% (при 6,5% тих, хто проти), а серед тих, хто переважно розмовляє російською - відповідно 64% і 14%.

Як проводилося опитування

Соціологічна служба Центру Разумкова проводила опитування в рамках проекту Програми MATRA, що фінансується Посольством Королівства Нідерландів в Україні.

Опитування методом face-to-face проводилося з 22 лютого по 1 березня в 22 областях та Києві. При цьому в Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях воно проводилось лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії.

Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Разом з тим, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

Вступ України до НАТО - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Україна 30 вересня 2022 року подала заявку на вступ до НАТО в прискореному порядку. На думку радника голови ОП Михайла Подоляка, процес вступу України до НАТО буде дуже швидким, і залежатиме від підсумків війни з РФ.

Нагадаємо, що для вступу нашої держави до Альянсу відповідне рішення мають підтримати всі 30 країн-членів НАТО.

Тим часом, кожен другий українець (49%) вважає, що вступ до НАТО є найкращим варіантом гарантування безпеки України. Чверть вважає, що Україна зможе стати повноправним членом НАТО одразу після перемоги у війні.

Вас також можуть зацікавити новини: