Єнс Столтенберг відвідає Велику Британію, де зустрінеться з прем'єр-міністром Ріші Сунаком і міністром закордонних справ Джеймсом Клеверлі.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг відвідає 9 листопада Великобританію.

Під час цієї поїздки він зустрінеться з новообраним прем'єр-міністром Ріші Сунаком і міністром закордонних справ Джеймсом Клеверлі, повідомляється на сайті НАТО.

Єнс Столтенберг також відвідає разом із міністром оборони Беном Воллесом британський військовий об'єкт, де проходять підготовку українські військовослужбовці.

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Українські військові у Британії: що відомо

Програму підготовки українських військових у Британії президенту України Володимиру Зеленському запропонував британський прем’єр-міністр Борис Джонсон під час червневого візиту до Києва. Джонсон уточнив, що британські військові можуть забезпечити підготовку до 10 тис. українських військовослужбовців кожні 120 днів. 6 липня перша ротація українських військових прибула до Великобританії для навчань.

Пізніше Великобританія вирішила значно розширити програму підготовки українських військових, так, щоб вона передбачала навчання десятків тисяч солдатів.

Норвегія вирішила приєднатися до масштабних тренувань українських військових у Британії, а також Нова Зеландія відправила 120 інструкторів у Британію для підготовки українських військових.