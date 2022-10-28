На зустрічі міністрів оборони країн НАТО союзники оголосили про виділення Україні нових систем та великої кількості боєприпасів.

Росія здійснює ракетні обстріли українських міст, щоб знизити рішучість українців чинити опір вторгненню, однак Україна уже зараз здатна збити багато ракет і безпілотників.

Про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю Deutsche Welle.

"Думаю, зброя, яку ми зараз поставляємо, має величезне значення. Українці вже досягли успіху, збивши багато російських ракет і безпілотників. У майбутньому ситуація зміниться ще сильніше, адже зараз активізуються союзники. Зокрема, Німеччина щойно поставила новітню просунуту систему ППО", - зазначив Столтенберг.

Також він зазначив, що на зустрічі міністрів оборони країн НАТО США та кілька союзників оголосили про виділення Україні нових систем та великої кількості боєприпасів.

За словами генсека НАТО, зброя, яку надали країни Заходу, мала великий вплив, і є однією з причин, чому Росія не змогла досягти переваги в повітрі.

"Це стало великою проблемою для російських військ. Вони очікували, що візьмуть під контроль повітряний простір, але не змогли цього досягти. Це сталося насамперед через навички й рішучість Збройних Сил України у використанні старих радянських засобів ППО. Союзники з НАТО спершу постачали боєприпаси до цих систем. А згодом почали надавати нові системи", - сказав Столтенберг.

Він також зазначив, що наразі важливо збільшити постачання Україні усього, у тому числі зимового одягу, генераторів, наметів, щоб наші військові могли продовжувати військові дії упродовж усієї зими.

"Ми всі зараз маємо робити більше. Те, що ми спостерігали останні тижні і дні є найбільшою ескалацією з моменту вторгнення в лютому. Нам потрібно просто посилити свою підтримку, яка виявилася надзвичайно важливою. Спочатку вона дозволила витіснити росіян з окупованих територій навколо Києва, потім зупинити російський наступ на Донбасі, та розпочати контрнаступ", - сказав Столтенберг.

Війна в Україні: військова допомога західних країн

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну країни НАТО і їхні союзники почали постачати Україні озброєння для протидії російській агресії.

Зокрема, США регулярно виділяють нашій країні фінансову та військову допомогу. Так, 21 вересня президент США Джо Байден повідомив, що Штати вже виділили на допомогу Україні понад $25 млрд.

Також військову допомогу Україні надають багато інших країн.

Зокрема, два тижні тому Німеччина передала першу систему протиповітряної оборони IRIS-T, яка встигла продемонструвати "досить непогані" результати. Ще три одиниці німецьких систем ППО будуть відправлені найближчим часом.

Нещодавно також стало відомо, що дві системи NASAMS уже знаходяться на території України.

За даними Reuters, США розглядають можливість поставок систем протиповітряної оборони HAWK і ракет для них. Вони мають допомогти боротися з російськими крилатими ракетами. Тим часом Іспанія вже погодилася надати Україні чотири системи ППО HAWK.

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