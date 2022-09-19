Антоніу Гутерреш назвав обмін полоненими "позитивною річчю".

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш розраховує, що Росія і Україна домовляться про обмін полоненими у форматі "всіх на всіх".

Про це він заявив в інтерв'ю росЗМІ.

Антоніу Гутерреш назвав обмін полоненими "позитивною річчю".

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"Це зменшує страждання самих полонених, страждання їх сімей. Позиція, яку я висловлював, полягає в тому, що в ідеалі було б провести обмін "всіх на всіх", щоб усунути цю драму в житті стількох людей", - пояснив генсек.

Також він стверджує, що зазвичай організація Об'єднаних Націй не бере участі в обміні полоненими і що це прерогатива Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

"Звичайно, ми б хотіли, щоб Росія і Україна змогли досягти якомога ширшої домовленості в цьому питанні", - сказав генсек.

Як повідомляв УНІАН, за даними експертів, Україна під час активного контрнаступу на Харківщині поповнила обмінний фонд російськими офіцерами, яких можна обміняти на захисників "Азовсталі". Однак поки точних цифр поповнення полонених назвати не можна.

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