Повідомляється, що серед затриманих моделей – дівчата з Росії, Білорусі та України.

У справі про зйомки голих моделей на балконі в Дубаї затриманий IT-підприємець, засновник міжнародної компанії Involta Олексій Концов.

Читайте такожУ Дубаї натовп оголених дівчат станцював на балконі хмарочоса: їх заарештувалиПро це повідомляє Telegram-канал Mash.

Зазначається, що Концова звинувачують у порушенні суспільних норм моралі.

За місцевими законами, його можуть притягнути і за тяжчими статтями. Родичі підприємця вже попросили про допомогу дипломатів.

Голі моделі на балконі в Дубаї: що ще відомо

За інформацією Telegram-каналу «Голос Москви», за зйомку в оголеному вигляді на скляному балконі хмарочоса в Дубаї поліцейські затримали всього близько 40 осіб.

«Моделей звинуватили в участі в розпусних діях, їм загрожує до півроку в'язниці і штраф майже в півтори тисячі доларів», – йдеться в повідомленні.

Як пише «Лента дня», затримані дівчата – з Росії, Білорусі та України. А знімав їх чоловік з Ізраїлю, якому загрожує схоже покарання – трохи більше тисячі доларів штрафу і строк у в'язниці.

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Автор: Катерина Шварц