Адвокат журналістів назвав рішення суду "вирішальною перемогою свободи преси".

Федеральний суддя 28 березня тимчасово зупинив зусилля адміністрації США з ліквідації медіа "Голос Америки". Про це повідомляє The New York Times.

Суддя Джей Пол Откен з окружного суду США на Мангеттені виніс рішення під час слухання за позовом журналістів, у якому стверджується, що відправлення сотень журналістів у відпустку порушує їхні права.

Зазначається, що тимчасовий запобіжний захід діє на 21 день. Тим часом розгляду ще очікує окремий позов, поданий директором "Голосу Америки" Майклом Абрамовіцем.

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"Це вирішальна перемога свободи преси та Першої поправки, а також різкий докір адміністрації, яка проявила повну зневагу до принципів демократії", - прокоментував адвокат журналістів, які подали позов, Ендрю Г. Челлі.

Закриття "Голосу Америки" і "Радіо Свобода": що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, у лютому 2025 року мільярдер Ілон Маск, який в адміністрації президента США Дональда Трампа відповідає за ефективність уряду, підтримав закриття таких медіа, як "Радіо Свобода" і "Голос Америки". У мережі Х він написа: "Їх більше ніхто не слухає. Це просто божевільні ліві радикали, які розмовляють самі з собою, спалюючи 1 мільярд доларів на рік грошей платників податків США".

14 березня Трамп наказав закрити сім урядових установ, зокрема Агентство США із глобальних медіа - головну організацію "Голосу Америки" і "Радіо Свобода". Усі співробітники були відправлені у відпустку. У Білому домі заявили, що американські платники податків більше не будуть "на гачку радикальної пропаганди".

27 березня стало відомо, що після рішення суду США відновлюють фінансування "Радіо Свобода", Агентство США із глобальних медіа (USAGM) відкликало своє рішення про скасування гранту для цього медіа. У листі старшої радниці керівника агентства Карі Лейк йдеться про те, що попереднє рішення про закриття грантової угоди скасовано і що "Радіо Свобода" поки що продовжуватиме отримувати федеральні кошти.

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