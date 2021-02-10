Прем'єр-міністр країни не виключив додаткових заходів протягом двомісячного періоду.

Аттіка, найбільш густонаселений регіон Греції, з завтрашнього дня вводить жорсткий локдаун, який триватиме до кінця лютого.

Читайте такожГреція посилила карантин через COVID-19Про це заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, повідомляє "Європейська правда"з посиланням на Ekathimerini.

Це означає, що жоден роздрібний магазин, крім супермаркетів і пекарень, не буде працювати, а школи повернуться до дистанційного навчання.

Міцотакіс назвав дві причини для більшої кількості обмежень в столичному регіоні: збільшення кількості госпіталізацій хворих на коронавірус, що створює навантаження на національну систему охорони здоров'я і мутації вірусу, які роблять його більш заразним.

Він визнав, що наступні два місяці будуть вирішальними і хвороба може швидко поширюватися, як пожежа. "Тепер ми повинні запобігти небезпеці", - сказав він. Прем'єр-міністр не виключив додаткових заходів протягом двомісячного періоду.

Зростаюча кількість щеплень - Міцотакіс заявив, що незабаром вони досягнуть 500 тис. - допоможе найбільш вразливим у боротьбі з хворобами, і це може привести до відновлення звичного життя швидше, ніж очікувалося.

Міцотакіс знаходиться під тиском, щоб відкрити економіку, включаючи кафе та ресторани. Справа не тільки в тому, що нинішній туристичний сезон повинен бути набагато кращим, ніж під час катастрофічного 2020 року.

Є також питання бюджету: уряд вже витратив 5,9 млрд євро з 7,5 млрд євро, які він виділив на підтримку бізнесу. Очікується, що кошти закінчаться до кінця березня.

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Автор: УНІАН