Премʼєрка Данії заговорила про крах НАТО через апетити Трампа, - Bloomberg

За словами Фредеріксен, до погроз президента США слід ставитися серйозно.

Напад Сполучених Штатів Америки на острів Гренландія означатиме кінець НАТО. Таку заяву зробила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, коментуючи заяви американського лідера Дональда Трампа.

Про це пише Bloomberg. В інтервʼю одному з датських медіа Фредеріксен зазначила, що слід серйозно ставитися до слів Трампа про те, що він "хоче Гренландію".

"Але я також хочу чітко заявити, що якщо США вирішать військовим шляхом напасти на іншу країну НАТО, то це стане кінцем, в тому числі НАТО і, відповідно, безпеки, яка була встановлена після закінчення Другої світової війни", – наголосила політикиня.

Журналісти додали, що в Данії стурбовані наполегливим прагненням Трампа встановити контроль над Гренландією після рейду США у Венесуелі, коли було затримано Ніколаса Мадуро. Президент США не раз заявляв, що острів потрібен Штатам для власної безпеки. А днями він навіть озвучив "терміни для вирішення цієї ситуації":

"Ми будемо турбуватися про Гренландію приблизно через два місяці. Поговоримо про Гренландію через 20 днів".

Метте Фредеріксен закликала Трампа припинити подібні погрози. І підтримку Гренландії, яка, до слова, є частиною Данського королівства, висловили чиновники по всій Європі.

Зазіхання Трампа на Гренландію

Вперше про свої плани на Гренландію Трамп заявив ще під час першого президентського терміну, в 2019 році. Його риторика посилилася після повернення республіканця до Білого дому. А в грудні данська розвідка вперше назвала США потенційною загрозою власній безпеці.

"Для Європи та НАТО ставки надзвичайно високі. Військові дії в Гренландії підірвали б основи альянсу, заснованого на принципі колективної оборони, згідно з яким напад на одного члена вважається нападом на всіх. Жодна країна НАТО ніколи не воювала з іншим членом альянсу, і перспектива застосування Вашингтоном сили проти союзника може дестабілізувати весь західний безпековий порядок", – наголошують автори матеріалу.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен закликав співвітчизників не панікувати, а риторику Трампа назвав "неповажною".

Сам Трамп стверджує, що контроль над Гренландією нібито необхідний для національної безпеки США. Примітно, що там знаходиться найпівнічніша авіабаза США та радіолокаційна станція, яка використовується для виявлення ракет та моніторингу простору.

Очільниця уряду Данії зазначила, що її країна "завжди була хорошим союзником США" і вона хотіла би, щоб так було і надалі.

"Але ми, звичайно, не приймемо і не будемо терпіти ситуацію, в якій нам і Гренландії загрожує така небезпека. Гренландія дуже чітко заявила, що хоче сама визначати своє майбутнє. Це майбутнє не повинні визначати інші", – резюмувала Метте Фредеріксен.

Трамп і Гренландія: останні новини

Днями США провели гучну операцію у Венесуелі, під час якої було затримано очільника країни Ніколаса Мадуро разом із дружиною. На тлі цієї події Трамп посилив свою риторику щодо Гренландії, Куби та Колумбії. У команді американського президента заявляють про наміри збільшити свій вплив у Західній півкулі.

Раніше ружина радника Трампа натякнула на анексію Гренландії після операції у Венесуелі. Кеті Міллер спровокувала міжнародний скандал, опублікувавши карту Гренландії в кольорах прапора США.

