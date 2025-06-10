Інші пасажири судна з гуманітарною допомогою для Гази також будуть депортовані.

Міністерство закордонних справ Ізраїлю повідомило, що пасажирів, яких затримали на борту судна з гуманітарною допомогою, що прямувало до Гази, серед яких активістка Грета Тунберг, доставили до аеропорту в Тель-Авіві для депортації. Про це повідомляє The New York Times.

У заяві міністерства йдеться про те, що деякі з пасажирів корабля мали залишити аеропорт Бен-Гуріон та вилетіти до своїх країн впродовж декількох годин. У відомстві додали, що пасажирів судна "Мадлін", які відмовилися залишити Ізраїль, можуть передати до судової влади для депортації.

"Ізраїльська правозахисна група та юридичний центр "Адалах", що займається захистом прав палестинців, повідомила, що четверо активістів погодилися покинути Ізраїль, але вісім все ще утримуються під вартою і оскаржуватимуть свою депортацію у вівторок вранці. Серед них - Рима Хасан, французька депутатка Європейського парламенту", - підкреслили у виданні.

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Водночас речниця імміграційної служби Ізраїлю Сабін Хадад підтвердила, що четверо активістів відмовилися від свого права на слухання, і інші вісім перевелися до в'язниці Гівон на строк до 96 годин.

Повідомляється, що Тунберг була серед чотирьох активістів, які виїхали добровільно.

Пізніше у міністерстві закордонних справ повідомили, що Тунберг вилітає з Ізраїлю до Франції, після чого Швеція має стати її кінцевим пунктом призначення.

Візит активістів до сектору Гази - що відомо

У NYT нагадали, що коаліція "Флотилія свободи" очолює міжнародну кампанію, яка виступає проти тривалої морської блокади Гази з боку Ізраїлю, відправляючи на цю територію кораблі з гуманітарною допомогою. У травні корабель "Мадлін" відплив із Сицилії.

Після цього у Міноборони Ізраїлю наказали не допустити судно з Гретою Тунберг до Гази. Зокрема міністр оборони країни Ісраель Кац наголосив, що цей корабель не допливе до місця призначення. За його словами, Ізраїль буде протистояти "будь-якій спробі прориву блокади або допомоги терористичним організаціям - на морі, в повітрі та на суші".

Вже 9 червня стало відомо, що Ізраїль захопив судно з Гретою Тунберг біля берегів Гази. За інформацією Reuters, корабель був оточений квадрокоптерами і вертольотами, після чого над ним розпорошили невідому речовину.

"Екіпаж "Флотилії свободи" був заарештований ізраїльською армією в міжнародних водах близько 2 години ночі", - повідомила французька депутатка Європейського парламенту Рима Хассан.

Водночас президент США Дональд Трамп потролив "викрадення" Грети Тунберг на шляху в Газу. За його словами, Ізраїлю й без цього інциденту достатньо проблем.

Своєю чергою він розкритикував Тунберг після того, як ізраїльські військово-морські сили захопили благодійну яхту під британським прапором, що прямувала до Гази. Трамп вважає, що Грета - "молода, зла... Їй варто пройти курси з управління гнівом".

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