Пекін відправив флотилію зі своїм найбільшим патрульним кораблем до Тайваню, – ЗМІ

В Комуністичній партії Китаю назвали Японію і Філіппіни "джерелом проблем".

Китай направив до Тайваню флотилію, до складу якої входить найбільший патрульний корабель. Це відповідь на переговори між Японією та Філіппінами щодо морського кордону, повідомляє South China Morning Post.

Зазначається, що комуністична партія Китаю звинуватила Японію та Філіппіни в тому, що ці країни стали "джерелом проблем" для безпеки регіонального миру. Перед тим країни заявили про бажання розпочати офіційні переговори щодо визначення морських кордонів своїх виключних економічних зон та континентального шельфу, які потенційно перетинаються з кордонами Тайваню.

Пекін назвав ці переговори "незаконними та недійсними". А державне інформаційне агентство Китаю заявило, що ці переговори нібито порушують територіальний суверенітет та морські права та інтереси Китаю.

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За даними аналітиків, Пекін направив до Тайваню зокрема свій найбільший патрульний корабель Haixun 09 з водотоннажністю 10 000 тонн. Також до відправленої флотилії входять розвідувальний корабель Haixun 08 та ще два 5000-тонних кораблі – рятувальники Haixun 06 та Donghaijiu 113. За даними експертів, Китай вперше вивів такі сили для патрулювання у водах виключної економічної зони на схід від острова Тайвань.

На думку видання, японо-філіппінські переговори щодо морських кордонів можуть бути розцінені в Пекіні як прямий виклик його позиції щодо Тайваню. Оскільки Китай й надалі вважає острів своєю територією та ніколи не відмовлявся від застосування сили для його возз'єднання з материком.

І хоч Японія та Філіппіни не визнають Тайвань незалежною державою, однак стосунки Токіо з Пекіном погіршуються. Зокрема це відбулося на тлі заяви премʼєра Японії щодо того, що напад Китаю на Тайвань може спровокувати військове втручання з боку Токіо. А між Філіппінами та Китаєм існує давня суперечка щодо Південнокитайського моря, яка вже призводила до локальних сутичок між береговими охоронами двох країн.

Погрози Китаю в бік Тайваню

Нагадаємо, раніше Китай оголосив про проведення операції біля берегів Тайваню. Зазначалося, що її офіційною причиною було "посилення контролю за судноплавством", а також "забезпечення дотримання морського законодавства та захист національних інтересів країни".

Зазначимо, що після візиту до Китаю, президент США Дональд Трамп заявив, що він не підтримує будь-яких кроків Тайваню до формального проголошення незалежності. Він також наголосив на важливості збереження статус-кво у відносинах із Китаєм.

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