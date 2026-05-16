Трамп виступив проти незалежності Тайваню

Президент США Дональд Трамп заявив, що не підтримує будь-яких кроків Тайваню до формального проголошення незалежності, наголосивши на необхідності збереження статус-кво у відносинах із Китаєм.
"Я не прагну, щоб хтось став незалежним", – сказав Трамп в інтерв’ю Fox News після саміту з лідером Китаю Сі Цзіньпін у Пекіні, цитує BBC.
За словами американського президента, він прагне уникнути ескалації навколо Тайваню та не хоче, щоб регіональна напруга переросла у конфлікт.
"Я хочу, щоб вони (Тайвань - УНІАН) охолонули. Я хочу, щоб Китай охолонув", – заявив Трамп, коментуючи ситуацію в регіоні.
Позиція США щодо Тайваню
Традиційно США підтримують Тайвань, зокрема постачаючи йому озброєння для самооборони, однак офіційно не визнають його незалежність і дотримуються політики "одного Китаю".
Трамп також зазначив, що не взяв на себе чітких зобов’язань щодо оборони острова, хоча раніше Вашингтон погоджувався на масштабні поставки зброї, включно з пакетом на 11 мільярдів доларів.
Пекін попереджає про ризик конфлікту
Китайська сторона вкотре заявила, що питання Тайваню є ключовим у відносинах між двома країнами. За словами Сі Цзіньпіна, неправильні рішення щодо острова можуть призвести до серйозної кризи.
Водночас Пекін звинувачує тайванське керівництво у "сепаратизмі" та посилює військовий тиск навколо острова, регулярно проводячи навчання поблизу його берегів.
Реакція Тайваню
У Тайбеї заявили, що уважно стежать за заявами Вашингтона. Водночас там наголошують, що продаж американської зброї залишається ключовим елементом безпеки острова.
"Продаж зброї між Тайванем і США завжди був наріжним каменем регіонального миру та стабільності", – зазначив представник тайванського МЗС.
США продовжують підтримувати неофіційні відносини з Тайванем, водночас намагаючись уникати прямого дипломатичного визнання, щоб не загострювати відносини з Китаєм.
Трамп підсумував, що, на його думку, конфлікту можна уникнути: "Я думаю, що все буде добре. Сі не хоче бачити війни".
Саміт Трампа та Сі - головні новини
Як повідомляв УНІАН, Трамп повідомив, що обговорював питання російсько-української війни з китайським лідером Сі Цзіньпіном під час свого візиту у Пекін.
На запитання репортера, чи обговорював Трамп із Сі питання України, американський президент відповів ствердно: "Так". За його словами, і він, і очільник Китаю це питання "хотіли б бачити врегульованим".