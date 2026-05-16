Трамп виступив проти незалежності Тайваню

Після переговорів із Сі Цзіньпіном лідер США заявив, що виступає проти незалежності Тайваню та закликав сторони "охолонути".

Президент США Дональд Трамп заявив, що не підтримує будь-яких кроків Тайваню до формального проголошення незалежності, наголосивши на необхідності збереження статус-кво у відносинах із Китаєм.

"Я не прагну, щоб хтось став незалежним", – сказав Трамп в інтерв’ю Fox News після саміту з лідером Китаю Сі Цзіньпін у Пекіні, цитує BBC.

За словами американського президента, він прагне уникнути ескалації навколо Тайваню та не хоче, щоб регіональна напруга переросла у конфлікт.

"Я хочу, щоб вони (Тайвань - УНІАН) охолонули. Я хочу, щоб Китай охолонув", – заявив Трамп, коментуючи ситуацію в регіоні.

Позиція США щодо Тайваню

Традиційно США підтримують Тайвань, зокрема постачаючи йому озброєння для самооборони, однак офіційно не визнають його незалежність і дотримуються політики "одного Китаю".

Трамп також зазначив, що не взяв на себе чітких зобов’язань щодо оборони острова, хоча раніше Вашингтон погоджувався на масштабні поставки зброї, включно з пакетом на 11 мільярдів доларів.

Пекін попереджає про ризик конфлікту

Китайська сторона вкотре заявила, що питання Тайваню є ключовим у відносинах між двома країнами. За словами Сі Цзіньпіна, неправильні рішення щодо острова можуть призвести до серйозної кризи.

Водночас Пекін звинувачує тайванське керівництво у "сепаратизмі" та посилює військовий тиск навколо острова, регулярно проводячи навчання поблизу його берегів.

Реакція Тайваню

У Тайбеї заявили, що уважно стежать за заявами Вашингтона. Водночас там наголошують, що продаж американської зброї залишається ключовим елементом безпеки острова.

"Продаж зброї між Тайванем і США завжди був наріжним каменем регіонального миру та стабільності", – зазначив представник тайванського МЗС.

США продовжують підтримувати неофіційні відносини з Тайванем, водночас намагаючись уникати прямого дипломатичного визнання, щоб не загострювати відносини з Китаєм.

Трамп підсумував, що, на його думку, конфлікту можна уникнути: "Я думаю, що все буде добре. Сі не хоче бачити війни".

Як повідомляв УНІАН, Трамп повідомив, що обговорював питання російсько-української війни з китайським лідером Сі Цзіньпіном під час свого візиту у Пекін.

На запитання репортера, чи обговорював Трамп із Сі питання України, американський президент відповів ствердно: "Так". За його словами, і він, і очільник Китаю це питання "хотіли б бачити врегульованим".

