Відповідальність за атаку поки не взяла на себе жодна з відомих хакерських угруповань.

8 березня злому піддалися, зокрема, сайти Мінкульту, Міненерго, Росстату, Роскомнагляду, ФАС, ФСВП.

На головних сторінках з'явилися антивоєнні картинки.

Зазначимо, стало відомо, що Білорусь проводила фішингові кампанії проти України та Польщі. Це вказує на те, що союзник Росії причетний до війни проти України більше, ніж просто як плацдарм для російських військ.

Нагадаємо, РНБО оприлюднила список номерів, які телефонують українцям і поширюють дезінформацію. Українців просять бути обачними і не довіряти російським і проросійським диверсантам.

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