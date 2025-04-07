Цей ролик може вказувати на наростаючий протест Маска проти політики Трампа, який наполягає, що Росія десь далеко і не загрожує США.

Скандальний мільярдер Ілон Маск опублікував у соцмережі Х відеоролик, який пояснює наскільки близькими географічно є США та Росія.

У відео зокрема вказується некоректність звичайного сприйняття, що Росію та Америку розділяють Атлантичний океан і Європа. Автори звертають увагу, що дві країни насправді є близькими сусідами в іншому місці – там де Аляску і Чукотку розділяють лише 86 км Берингової протоки.

Але в самій протоці є два острови – Малий Діомед та Великий Діомед. Перший — належить США, а другий — Росії. І між цими островами відстань становить менше 4 км. У той час як на російському острові присутній лише невеликий загін прикордонників, на американському острові проживають 82 цивільні особи у маленькому містечку Діомід.

"Діомід — найближче до Росії американське місто, відділене двома милями води. Суть у тому, що взимку вода замерзає, утворюючи крижаний міст між країнами, дозволяючи перетнути кордон пішки", – наголошується в ролику.

Маск суперечить Трампу

Меседж Маска про географічну близькість Росії до США прямо суперечить наративу, який намагається просувати Дональд Трамп: про те, що російсько-українська війна десь далеко і не стосується Америки.

Так, 19 лютого Трамп опублікував у соцмережі скандальний пост про "диктатора"-Зеленського. Серед іншого тоді Трамп написав, що допомагати Україні повинна Європа, а не Америка, тому що "у нас є великий, прекрасний Океан, який розділяє нас". Цю думку він повторював і під час деяких своїх публічних виступів.

Також ми розповідали, що Ілон Маск невдоволений рішенням Трампа запровадити високі тарифи на увесь імпорт до США, оскільки це шкодить компанії Tesla. Не наважуючись критикувати особисто Трампа, Маск накинувся на економічного радника Білого дому Пітера Наварро, якого вважають одним із головних ідеологів митної війни.

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