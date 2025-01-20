Глава держави назвав нового президента США "рішучим" та висловив сподівання на продовження співпраці між країнами.

Український лідер Володимир Зеленський привітав Дональда Трампа з поверненням на посаду президента США. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі X.

"Вітаю Президента Трампа та американський народ з інавгурацією 47-го Президента Сполучених Штатів. Сьогодні день змін, а також день надії на вирішення багатьох проблем, включаючи глобальні виклики. Президент Трамп завжди рішучий, а оголошена ним політика "Мир через силу" дає можливість зміцнити американське лідерство і досягти довгострокового і справедливого миру, що є головним пріоритетом", - вважає глава держави.

За його словами, це століття створюється прямо зараз, тому всі повинні працювати разом, аби воно стало великим та успішним для демократій, "а не для тих, хто хоче, щоб ми зазнали поразки".

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"Бажаємо Вам успіху, Президенте Трамп! Ми сподіваємося на активну та взаємовигідну співпрацю. Разом ми сильніші, і ми можемо забезпечити більшу безпеку, стабільність та економічне зростання для світу та наших двох країн", - підкреслив Зеленський.

Інавгурація Трампа - як все пройшло

Як писав УНІАН, 20 січня 2025 року Дональд Трамп офіційно вступив на посаду президента США. Відомо, що перед інавгурацією республіканець дав багато різних обіцянок, які планує виконати на новій посаді, включно із завершенням війни в Україні.

Також повідомлялось, що Трамп прибув до Капітолія разом зі своєю дружиною Меланією. Крім того, на церемонію прибули діти Трампа - Тіффані та Беррон.

Варто зазначити, що під час свого виступу Трамп не сказав жодного слова про Україну.

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