Відзначається, що це рекордне зростання інфляції в країнах Євросоюзу

Інфляція у країнах єврозони стрімко зростає вже сьомий місяць. У травні ціни в місячному вимірі зросли на рекордні 8,1%.

Про це повідомляє Євростат.

Згідно з попереднім прогнозом, очікувалося, що ціни зростуть на 7,8% в місячному вимірі.

При цьому наголошується, що найбільше зростання цін очікується на енергоресурси – на 39,2%, їжу, алкоголь і тютюн – на 7,5% проти 6,3% і промислові товари – на 4,2%.

Крім того, за травень найбільше середні ціни в річному вимірі зросли в Естонії - 20,1%, Литві - 18,5% і Латвії - 16,4%.

Ціни в країнах зросли у зв'язку зі спробами ЄС зменшити залежність від енергоносіїв з Росії, війни в Україні та блокування українських портів.

Як раніше повідомляв УНІАН, генсек ООН заявив, що війна в Україні спричинила глобальна продовольча криза, яка може тривати роки, якщо вона не буде зупинена.

Крім того, адміністратор Програми Розвитку ООН Ахім Штайнер дав вкрай невтішний економічний прогноз. За його словами, кризи з продовольством, паливом і фінансами, викликані або посилені війною в Україні, загрожують спровокувати заворушення в бідних країнах і привести до дефолту більш ніж 70 держав.

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