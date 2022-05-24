Товари критичного імпорту в Україні закуповуються за офіційним курсом НБУ.

Підвищення готівкового курсу валют, яке спостерігається через скасування Нацбанком обмеження на встановлення курсу банками, не впливатиме на прискорення інфляції в країні.

Про це розповів радник керівника Офісу президента, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов на брифінгу.

За словами Милованова, курс є показником розвитку економіки: якщо курс змінюється, то для людей це означає зміни в цінах або в макроекономічній стабільності. Наразі відбулася зміна курсу, тому що на готівковому ринку дозволили встановлювати курс, відмінний від курсу Нацбанку.

"Курс НБУ залишається 29,25. Це означає, що якщо ви купуєте критичний імпорт по безготівковому розрахунку…то купуєте по курсу НБУ. Це, до речі, означає, що на інфляцію, зростання цін на товари першої необхідності, їжу, військові товари… не буде впливати той готівковий курс, який ми бачимо на вулиці. Тобто той стандартний канал, якого люди бояться, що збільшення курсу означає збільшення цін, цього разу не працює", - сказав Милованов.

Радник керівника ОП пояснив, що готівковий курс впливає, якщо люди купують долари, аби поїхати щось купити в іншій країні, і це не є критичним імпортом. Тому в Україні наразі є подвійний курс – для критичного імпорту і для всього іншого.

"Можливо, це справедливо, можливо ні, але під час війни це вимушена міра, тому що дійсно необхідно критично купляти за низьким курсом", - наголосив Милованов.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам - раніше відповідний курс не мав відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

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