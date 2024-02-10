За словами канцлера Німеччини, це "сміхотворна історія", в якій лише висміюються реальні дії Росії в Україні.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент США Джо Байден під час зустрічі у Вашингтоні "підняли на сміх" інтерв'ю лідера РФ Володимира Путіна американському журналісту Такеру Карлсону. Про це повідомив оглядач видання Bild Герберт Бауернебель.

Зокрема, Шольц назвав це інтерв'ю "сміхотворною історією".

"Чесно кажучи, там лише висміюються реальні дії Росії в Україні та розповідається абсолютно абсурдна історія про причини цієї війни", - зазначив канцлер ФРН.

За його словами, є "цілком зрозуміла причина" війни, розв'язаної РФ, - це бажання російського президента та Росії анексувати частину України.

"І будь-які історії, які розповідаються про це, не змінюють того, що саме в цьому мета його імперіалістичних намірів", — сказав Шольц.

Інтерв'ю Путіна Такеру Карлсону

Нещодавно президент Росії Володимир Путін вперше з початку війни дав інтерв'ю західному журналісту. Він поспілкувався з американським журналістом Такером Карлсоном, який виступає проти допомоги США Києву.

Під час бесіди російський лідер, з-поміж іншого, заявив, що РФ не починала війну в 2022-му році в Україні, "не відмовлялася від перемовин", і що "Росія та Україна рано чи пізно домовляться".

Після виходу інтерв'ю російські та американські журналісти облаяли Карлсона, назвавши його пропагандистом.

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