Люди влаштували погром, грабуючи офіси керівників вищої ланки, знищуючи меблі, складальні одиниці та ламаючи скляні панелі й двері прутами.

В Індії поліція заарештувала понад 100 робітників, які влаштували заворушення на тайванському заводі iPhone через невиплату заробітної плати.

Читайте такожНа акції протесту в Грузії постраждали близько 20 людейПро це пише BBC.

Робітники стверджують, що не отримали повну зарплату за чотири місяці та змушені працювати додаткові зміни.

За повідомленням Times of India, насильство спалахнуло, коли близько 2000 робітників нічної зміни залишали будівлю в Нарсапурі.

Люди влаштували погром, грабуючи офіси керівників вищої ланки, знищуючи меблі, складальні одиниці та ламаючи скляні панелі й двері прутами.

У заяві інформаційному агентству AFP компанія не посилалася безпосередньо на скарги робітників, але заявила, що «інцидент був викликаний людьми невідомої особистості ззовні, які вдерлися на її об'єкт і пошкодили його».

Заступник головного міністра штату Карнатака К. Н. Ашватнараян засудив «безпричинне» насильство і сказав, що уряд забезпечить «швидке вирішення ситуації».

За даними місцевих ЗМІ, на фабриці працює близько 15 000 робітників. Один профспілковий лідер сказав газеті Hindu, що на заводі була «жорстока експлуатація». Водночас Apple не відповіла на запит BBC, але в минулому заявляла, що дуже серйозно ставиться до умов роботи в компаніях постачальниках.

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Автор: Людмила Жерновська