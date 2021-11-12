Заборона діятиме до рішення про її скасування.

Генеральна дирекція цивільної авіації Туреччини наказала заборонити продаж квитків для громадян Іраку, Сирії та Ємену, що прямують до Білорусі.

Про це повідомив глава Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Якуб Кумох. "Генеральна дирекція цивільної авіації Туреччини видала наказ заборонити продаж квитків для громадян Іраку, Сирії та Ємену, які мають намір потрапити в Білорусь" - повідомив Кумох, зазначивши, що заборона стосується як авіакомпанії Turkish Airlines, так і "Белавіа", а також всіх аеропортів. Заборона діятиме до рішення про її скасування.

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Від імені президента Анджея Дуди Кумох подякував "всім, хто брав участь у розмовах у цій справі", повідомляє "Європейська правда".

Раніше турецький МЗС відкинув звинувачення в спробах представити Туреччину як частину проблеми з мігрантами на кордоні Польщі та Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, турецька авіакомпанія Turkish Airlines більше не буде брати на борт авіарейсів до Мінська громадян Іраку, Ємену та Сирії на тлі міграційної кризи на кордоні Білорусі з країнами ЄС.

Скандал через нелегальних мігрантів у Європі

Литва і Латвія, а також Польща і Естонія звинувачують владу Білорусі у використанні нелегальних мігрантів як зброї в так званій гібридній війні проти ЄС. Вони закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва через заохочення іноземців до незаконного перетину кордонів Євросоюзу.

Також ці країни посилили охорону своїх кордонів, зокрема Литва почала будівництво загородження на кордоні з Білоруссю. Також Литва вперше в історії країни після відновлення незалежності ввела режим надзвичайного стану на частині території через критичну ситуацію з мігрантами на кордоні з Білоруссю.

Тим часом, Польща підвищила бойову готовність військ територіальної оборони на кордоні з Білоруссю. Уряд Польщі звинувачує Лукашенка в організованій доставці біженців з кризових регіонів до зовнішнього кордону Євросоюзу.

Щодо Олександра Лукашенка в Німеччині почали розслідування через наплив нелегалів.

Автор: Ірина Погоріла