Винятками з цього правила будуть можливі гуманітарні авіарейси.

Міністерство транспорту США ввело заборону на продаж квитків на пасажирські рейси між США і Білоруссю. Заборона стосується і рейсів, здійснюваних з пересадкою.

Американське об'єднання пілотів ALPA вже привітало цю заборону.

Винятки з цього правила будуть можливі з гуманітарних обставин, а також через причини, пов'язані з національними інтересами і безпекою США.

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У той же час раніше в Держдепартаменті відзначили, що обмеження рейсів між США і Білоруссю відповідає інтересам зовнішньої політики Вашингтона на тлі примусової посадки рейсу Ryanair в Мінську, повідомляє Німецька хвиля.

Примусова посадка літак Ryanair в Мінську

Білоруська влада 23 травня примусила лайнер авіакомпанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса, приземлитися в Мінську після повідомлення про мінування повітряного судна.

Після посадки літака бомби на борту виявлено не було, проте були затримані два пасажири - Роман Протасевич і його супутниця, громадянка Росії Софія Сапега.

25 червня стало відомо, що Протасевич і Сапега переведені під домашній арешт. За даними Міністерства комунікацій і транспорту Литви, Міжнародна організація цивільної авіації продовжила розслідування обставин інциденту з лайнером Ryanair.

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Автор: Ірина Погоріла