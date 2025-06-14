Росія може використовувати раптові стрибки цін на нафту, щоб фінансувати війну в Україні.

Продовження ірано-ізраїльського конфлікту і зростання напруженості на Близькому Сході може допомогти Росії у війні з Україною. Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни, зростання цін на нафту після ізраїльських ударів по Ірану може збільшити доходи Росії від продажу нафти і поліпшити здатність Росії підтримувати свої військові зусилля.

Як вказується у звіті, ціни на ф'ючерси на сиру нафту марки Brent 13 червня після атаки Ізраїлю по Ірану зросли більш ніж на п'ять відсотків, до 74,47 доларів за барель. При цьому доходи Росії від нафти і газу склали приблизно 30 відсотків від загального обсягу федеральних доходів у 2024 році.

Раніше аналітики зазначали, що посилення економічних санкцій дедалі більше заважають Росії підтримувати тривалі військові зусилля в Україні. А російський лідер Володимир Путін висловлював занепокоєння з приводу зниження цін на нафту, припускаючи, що будь-яке зниження ціни на нафту, найімовірніше, призведе до ризику дестабілізації економіки Росії.

Відео дня

"Росія може використовувати раптові стрибки цін на нафту, щоб витримати економічні труднощі і фінансувати затяжну війну в Україні, припускаючи, що ціна на нафту залишиться високою (наприклад, більше 60 доларів за барель)", - наголошується у звіті.

Конфлікт Ізраїлю та Ірану - наслідки для України

Як зазначав військовий експерт Олександр Мусієнко, у початку бойових дій між Іраном та Ізраїлем для України є як переваги, так і недоліки.

Серед недоліків експерт зокрема відзначив зростання цін на нафту, що позитивно вплине на економічні можливості РФ, а також зміну уваги західних союзників з України на Ізраїль.

Водночас загострення бойових дій змусить Іран більше фокусуватися на своїх проблемах і менше допомагати Росії. Також, за непідтвердженими даними, внаслідок ударів Ізраїлю було ліквідовано головного політичного, військового та ядерного радника верховного лідера Ірану Алі Шамхані, який відповідав за військово-технічне співробітництво з РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: