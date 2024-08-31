Тегеран запевняє, що він за мир і проти війни.

В Ірані заперечують, що один з іранських генералів навчав росіян користуватися "Шахедами" на окупованій території України. Відповідну заяву зробив речник Міністерства закордонних справ Ірану Насер Канаані.

Так, він назвав неправдивими і "безпідставними" твердження української влади про те, що бригадний генерал Корпусу вартових ісламської революції у 2022 році відвідував окуповані Росією території України і там навчав російських військових. За словами Канаані, ці заяви української сторони переслідують "конкретні політичні мотиви і цілі".

Водночас речник іранського МЗС відзначився цинічним твердженням про те, що Тегеран займає "принципову позицію" і нібито виступає проти війни в Україні, закликає "зупинити конфлікт і розв'язати суперечки між Росією та Україною мирним шляхом".

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Україна оголосила підозру іранському генералу

24 серпня Офіс Генпрокурора України заочно оголосив підозру неназваному генералу Корпусу вартових ісламської революції Ірану.

За даними слідства, у вересні 2022 року фігурант прибув до окупованого Криму на чолі делегації іранських інструкторів, які навчали росіян користуватися дронами "Shahed-136" і "Mohajer-6", а також "брали безпосередню участь" у їхньому запуску по цілях в Україні.

З урахуванням "достатніх доказів" генералу оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: пособництво у веденні агресивної війни за попередньою змовою групою осіб, а також у порушенні законів і звичаїв війни, передбачених міжнародними договорами.

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