В Ірані стверджують, що лідер ХАМАС був убитий снарядом малої дальності.

Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) обіцяє, що помста за вбивство лідера палестинського угруповання ХАМАС Ісмаїла Ханії буде "жорстокою, у відповідний час і у відповідному місці". Про це повідомляє Reuters.

Бойовики стверджують, що Ханію було вбито в Тегерані снарядом малої дальності з боєголовкою близько 7 кг, і обіцяють "сувору помсту".

Видання нагадує, що вбивство Ханії в середу викликало побоювання щодо прямого конфлікту між Тегераном та його заклятим ворогом Ізраїлем у регіоні, який потрясається війною Ізраїлю в Газі та загостренням конфлікту в Лівані.

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"Помста за вбивство лідера ХАМАС буде жорстокою і у відповідний час, у відповідному місці та способом, - йдеться в заяві КВІР, які звинувачують у його смерті "терористичний сіоністський режим" Ізраїлю.

Вбивство Ісмаїла Ханії - останні новини

За даними The Telegraph, лідер ХАМАС Ісмаїл Ханія був убитий агентами Моссаду. При цьому ізраїльська розвідка найняла для цього агентів зі служби безпеки Ірану.

Як стверджують джерела видання, спочатку планувалося вбити Ісмаїла Ханію в травні, коли він був присутній на похоронах Ебрагіма Раїсі, екс-президента Ірану. Однак операція не відбулася через велике скупчення людей у будівлі та високу ймовірність її провалу.

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